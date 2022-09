Ministro Kurt Burneo denuncia agresión verbal de congresistas

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Kurt Burneo, se presentó ayer ante la comisión de Presupuesto del Congreso de la República para exponer la actualización del Marco Macroeconómico Multianual para el periodo 2023-2026.

Durante su participación, denunció que recibió agresión verbal por parte de algunos congresistas que se acercaron a las instalaciones del MEF.

“Nosotros no les cerramos la puerta a nadie pero lo único que sí pedimos es que haya respeto. Lo que yo no voy a aceptar, y lo digo así abiertamente, es que se produzcan situaciones en las cuales hay violencia por ahora de manera verbal, y eso es inaceptable. Soy muy respetuoso de los señores congresistas, por supuesto que tengo claro el mandato de fiscalización y representación que tienen, pero lo más complicado es cuando se falta el respeto a una persona. Eso no es tolerable, peor aún cuando esto sucede en el mismo ministerio”, manifestó.

Enfatizó que esas actitudes bloquean toda posibilidad de diálogo, ya que detalló que “en la falta de argumentos vienen los insultos”.

En esa línea, Burneo reclamó que algunos congresistas acudan a las reuniones con algunos grupos de interés y con otros integrantes del Ejecutivo para discutir temas sectoriales, lo cual señaló que podría generar conflictos.

“Yo no voy a aceptar que algunos congresistas traen a grupos de interés en función al requerimiento, pero también vienen con otra parte del Poder Ejecutivo de otro ministerio para que haya un conflicto en medio de las personas que están solicitando su derecho. El Poder Ejecutivo tiene sus espacios, y esos no son definidos por los congresistas, peor aún cuando estamos hablando en el propio local del ministerio”, acotó.