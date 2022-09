Fitch Ratings rebaja a BB+ la calificación crediticia de Petroperú

Fitch Ratings rebajó las calificaciones crediticias de Petroperú y pasó las calificaciones de incumplimiento de emisor (IDR) de largo plazo en moneda local y extranjera ‘BB+’ de ‘BBB-’.

La calificadora de riesgos indicó que el descenso a BB+ reflejan un debilitamiento en la liquidez de Petroperú, un alto apalancamiento persistente, apoyo gubernamental insuficiente e incertidumbre relacionada con su capacidad para mantener sus líneas de crédito.

Asimismo, Fitch Ratings considera inadecuados los estados financieros no auditados que hacienden a una posición de caja de US$ 32 millones al 30 de junio del 2022.

Además, agregó que los US$ 750 millones otorgados por el Gobierno para apoyar a la compañía y que tiene un período de gracia para pagar el capital y los intereses hasta agosto de 2024, son insuficientes para proporcionar el colchón de liquidez que la empresa necesita para el capital de trabajo y el servicio de su deuda; pues la empresa reveló que US$ 1.200 millones de sus US$ 2.900 millones de líneas de crédito renovables no comprometidas están bajo revisión con los prestamistas.

“El RWN se ha mantenido para reflejar la incertidumbre con respecto a la capacidad de la empresa para proporcionar estados financieros auditados para el cierre del año 2021 a fines de septiembre, y la incertidumbre con respecto a su capacidad para mantener sus USD1.800 millones de líneas de crédito renovables, que Fitch considera cruciales para la compañía”, señaló la calificadora.