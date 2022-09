Bolsa de Valores de Lima cierra con sus principales índices en rojo y 12 indicadores a la baja

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) cerró en terreno negativo la sesión de este martes 6 de setiembre del 2022 impulsado por el mal desempeño del sector minería. Así, anotó 12 indicadores a la baja y 4 al alza.

De esta manera, el índice S&P/BVL Perú General, el más representativo de la bolsa limeña, cayó 0,29% hasta los 18,848.22 puntos. En tanto, el índice S&P/BVL Perú Selectivo, que está conformado por las acciones más negociadas en el mercado local, también perdió 0,28% y se colocó en 491.63 unidades.

PUEDES VER: Unas 9 cajas municipales podrían emitir tarjetas de crédito

El sector minería fue el que reportó más pérdidas en la jornada con una caída de 0,88%, seguido por industrial (-0,66%) y servicios y electricidad, cada uno con -0,33%. Al otro lado, los sectores que registraron un avance fueron consumo (0,52%) construcción (0,14%) y financiero (0,05%).

Las acciones que más cayeron en el índice fueron RIMSEGC1 -6,58%, GLORIAI1 -6,13% y PML -5,56%. Por otro lado, las acciones que más subieron fueron CASAGRC1 6,55%, ETFPERUD 2,37% y ALICORC1 1,07%.

Mientras que en los mercados internacionales, los precios del oro cayeron hoy desde un máximo de una semana alcanzado en la sesión anterior, ya que los rendimientos del dólar y del Tesoro subieron en medio de las expectativas de un endurecimiento agresivo de la política monetaria por parte de los principales bancos centrales.

El oro al contado cayó por última vez un 0,56% a US$ 1.700,59 la onza, después de tocar su nivel más alto desde el 30 de agosto a US$ 1.726,49 en la sesión de negociación de Asia. Los futuros del oro de EE. UU. cayeron un 0,64% a US$ 1.711,60.

El foco de esta semana estará en la reunión del Banco Central Europeo el jueves, donde se espera que entregue un aumento de la tasa de interés de 75 puntos básicos.

Con información de Reuters.