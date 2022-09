Sector financiero emitió 24.000 cartas de crédito entre enero a junio

De enero a junio 2022, el sector financiero emitió 24.000 cartas de crédito de importación que representan operaciones por US$ 1.188 millones y un incremento del 10% en el stock en relación al mismo periodo del 2021 (US$ 1.033 millones), según informó Ana Cecilia del Castillo, gerente de División de Negocios de Banbif.

El saldo del stock de cartas de crédito representa el tercer mes de crecimiento consecutivo en relación al 2021, llegando a US$ 1.163 millones en abril, US$ 1.184 millones en mayo y US$ 1.188 millones en junio 2022.

Del Castillo detalló que BanBif emitió 307 operaciones en cartas de crédito por más de US$ 216 millones de enero a julio 2022, el monto emitido representa un incremento del 4,2% (más de US$ 207 millones). La cantidad de cartas emitidas se redujo, mientras que su volumen se incrementó, relacionado con la incertidumbre sobre el funcionamiento de los principales puertos en China.

Asimismo, indicó que las empresas del sector automotriz incrementaron sus operaciones para satisfacer la creciente demanda de vehículos y el sector de electrodomésticos y productos para el hogar también mostró este comportamiento.

En los primeros siete meses del año 2022 se observa una ligera reducción de la cantidad de operaciones lo cual se encuentra vinculado al cierre de operaciones en los grandes puertos en China, y los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania en el sector automotriz.

“Una de las consecuencias sería la menor producción de vehículos por el cierre de plantas en Europa a consecuencia de la falta de piezas clave de los proveedores en Ucrania”, señaló.

¿Qué es una carta de crédito?

La carta de crédito es un medio de pago internacional mediante el cual un banco emisor, siguiendo las instrucciones de un cliente (ordenante/comprador/importador), se compromete a pagar a un tercero (beneficiario/vendedor/exportador) una determinada cantidad de dinero contra la entrega de documentación exigida, que evidencia el embarque de la mercadería y que todo se encuentra en orden (conocimiento de embarque, certificados aduaneros, factura comercial).

La ejecutiva precisó que la función es garantizar la compraventa de la mercadería evidenciando que todo se encuentra en orden, según lo estipulado en la carta de crédito.

Agregó que los exportadores/importadores deben usar la carta de crédito para sus operaciones de comercio exterior porque interviene una tercera parte, los bancos que actúan como intermediario y garantiza la compraventa de la mercadería evidenciando que todo se encuentra en orden, según lo estipulado en la carta de crédito.

De esta forma, el importador tiene la seguridad que el pago al exportador solo lo realizará el banco emisor si se cumple con las condiciones estipuladas en la carta de crédito: mercadería (calidad, cantidad), plazos (tiempo para el embarque y llegada de la mercadería). Es decir puede pagar con la certeza que va a recibir el pago

Mientras que en el caso del exportador le permite estar seguro de que si cumple con todo lo estipulado en la carta de crédito va a recibir el pago en el plazo pactado. Es decir, puede embarcar la mercadería con la certeza que va a recibir el pago.

“Aún en el caso que el cliente importador (ordenante) no pueda pagar la carta de crédito por problemas financieros, el banco emisor está obligado a pagar, siempre y cuando los documentos estipulados en la Carta de crédito cumplan los términos acordados. Por eso, es que la principal característica de la carta de crédito es que da confianza y seguridad a las operaciones comerciales realizadas desde cualquier parte del mundo”, concluyó Del Castillo.