AGAP: exportación de palta cayó US$ 100 millones en el primer semestre del 2022

La exportación de palta cayó desde US$ 618 millones en el primer semestre del 2021 hasta los US$ 518 millones en los primeros seis meses de este año; no obstante, el volumen de los envíos se mantuvo y pasó de 303.955 toneladas a 307.173 en el mismo periodo, reportó la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP).

El retroceso en el nivel de facturación está relacionado con la baja cotización del producto en Europa debido a la alta producción de México, España y Sudáfrica. Esto, sumado a la caída de los envíos a Asia como resultado de los problemas logísticos de China y los efectos derivados de la guerra en Ucrania, empujaron a que el precio de la palta caiga en -17% a junio del 2022, sostuvo el gremio empresarial.

En el periodo de análisis, también se registró una disminución de US$ 20 millones en los envíos de mango, que pasaron de US$ 228 millones a junio del año pasado a US$ 208 millones en el mismo mes del 2022. La contracción, además, se vio reflejada en el volumen de exportación que cayó de 182.697 toneladas en el 2021 a 169.112 en el 2022.

Comparten las cifras negativas los despachos de plátano orgánico, mandarina, cebolla, arveja y espárragos. En el caso de este último, el retroceso estuvo influenciado por los bajos precios en EE. UU. y los sobrecostos por la fumigación en destino y los altos fletes aéreos, sostiene AGAP.

En general, el gremio también asocia los resultados negativos a factores locales como la crisis política, la inestabilidad gubernamental; así como a la pérdida de competitividad en la regulación transversal agraria. Ello sumado a la desconfianza de los agentes económicos y la inflación.

Desempeño positivo de arándanos

En el primer semestre del 2022, se registró un incremento de US$ 80 millones en las exportaciones de arándanos y subió de US$ 67 millones en el 2021 a US$ 147 este año; mientras que el volumen de venta se incrementó en más del doble hasta las 25.333 toneladas.

El desempeño positivo en este cultivo se debe a la introducción de variedades con alta producción y bajo costo por kilo en fertilización y mano de obra, explicó Alejandro Fuentes, presidente de AGAP durante una conferencia sobre la situación del sector agrario peruano.

En los primeros seis meses de este año, también crecieron los despachos de uva y se acercaron a los US$ 600 millones y el volumen exportado superó las 240.00 toneladas.