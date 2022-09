Ministerio de Trabajo defenderá decreto supremo sobre tercerización ante demandas empresariales

El titular del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE), Alejandro Salas, reiteró que las políticas que implementará el actual Gobierno irán en defensa de los trabajadores, reivindicación de los derechos laborales y por un trabajo digno.

Así, teniendo en cuenta estos pilares, el funcionario señaló que seguirán defendiendo el decreto supremo aprobado por su sector, el cual realiza precisiones al reglamento de la ley de tercerización laboral y establece que no podrá hacer uso de esta figura en el núcleo del negocio, lineamiento que ha sido cuestionado por el empresariado ante diversas instancias.

“Hemos tenido un total de 157 de acciones de amparo, 6 acciones populares y 30 denuncias administrativas por barreras burocráticas. Un total de 193 acciones sobre las cuales el Ministerio de Trabajo viene ejerciendo la defensa que corresponde”, detalló el funcionario en conferencia de prensa tras el término del Consejo de Ministros.

De todos estos procesos, ya hay un fallo emitido por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) en contra del decreto supremo, el cual lo declara —en primera instancia— como barrera burocrática ilegal. La resolución ya ha sido apelada por el Poder Ejecutivo, pues argumentan que es una norma que beneficia a los trabajadores.

“Hemos conversado en Consejo de Ministros que los derechos laborales no son barreras burocráticas y consideramos, dentro del marco de la apelación, manifestarle, con todo el absoluto respeto al Indecopi, que no puede interferir en asuntos laborales. Los derechos laborales tienen otra instancia de verificación y los derechos laborales no son barreras burocráticas”, puntualizó Salas Zegarra.

El ministro Alejandro Salas se manifestó a favor de la reforma de la tercerización. Foto: Andina

Asimismo, como parte de las acciones que viene implementando el MTPE para seguir protegiendo las nuevas reglas de la tercerización. El ministro precisó que se está fortaleciendo la Procuraduría del sector con la incorporación de cinco profesionales en materia laboral. Así como la creación de un equipo especializado de inspectores de trabajo en el campo de tercerización de servicios.

Congreso busca derogatoria

Si bien desde el lado empresarial se busca derogar el decreto supremo por la vía judicial, el Congreso de la República también tiene la misma intención.

El Pleno del Parlamento tiene agendado para hoy el debate de los proyectos de ley 1522, 1726 y 2129, que proponen dejar sin efectos los cambios a la tercerización, impulsado por las bancadas de Fuerza Popular y Avanza País.

Al respecto, el ministro Salas expresó que ante esta maniobra del Legislativo, se encuentra listo para asistir al hemiciclo y defender la norma laboral.

“Les guste a algunos o no les guste a otros, los trabajadores del país en este gobierno tienen que tener el absoluto conocimiento de que el Gobierno está con ellos y que vamos a darle frente a este decreto supremo en su defensa en todo lo que corresponda”, finalizó el funcionario.

Crecimiento con derechos

El director de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para los Países Andinos, Ítalo Cardona, dijo que un crecimiento económico debe ir de la mano con los beneficios laborales.

“En la OIT no decimos que el crecimiento debe ser a costa de los derechos de los trabajadores”, enfatizó.

La palabra

Alejandro Salas, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

“En Consejo de Ministros he dicho que los derechos laborales no son barreras burocráticas. Consideramos, dentro del marco de apelación, que Indecopi no puede interferir en derechos laborales”.