INEI: Minería e hidrocarburos retrocedió 5,80% interanual en julio del 2022

En julio de este año, el sector minería e hidrocarburos se redujo en 5,80% comparado con el mismo mes del año anterior. Este comportamiento desfavorable estuvo influenciado por el desempeño negativo de los subsectores que lo componen, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

La entidad detalló en su último informe técnico “Avance coyuntural de la actividad económica”, que la actividad minera metálica disminuyó en 6,16% por los menores volúmenes extraídos de molibdeno (-15,5%), plata (-15,4%), cobre (-5,8%), zinc (-2,9%), oro (-2,8%) y hierro (-2,5%); en tanto que, creció la producción de estaño (13,6%) y plomo (0,2%).

Por su parte, el subsector de hidrocarburos retrocedió en 3,38% debido a la menor explotación de líquidos de gas natural (-15,7%). Sin embargo, se incrementó la producción de gas natural (18,9%) y petróleo crudo (2,5%).

Sector pesca creció más de 29% en julio

En el séptimo mes del año, la producción del sector pesca se incrementó en 29,03% al compararla con el similar mes en 2021. El resultado se explica por la mayor captura de especies de origen marítimo (38,65%), de acuerdo con el INEI.

Destaca la pesca de anchoveta para consumo humano indirecto (harina y aceite de pescado), que registró un volumen de 438.032 toneladas, frente a las 197.476 toneladas reportadas en julio de 2021, lo que significó un aumento de 121,82%.

Por el contrario, el desembarque para consumo humano directo disminuyó 14,25% como resultado de la menor captura de especies destinadas a la preparación de congelado (-25,4%), curado (-47,0%) y para consumo en estado fresco (-2,5%). Además, la pesca de origen continental se redujo en 25,15%, debido a la menor extracción de especies orientadas al consumo en estado fresco (-44,9%).

Comportamiento de las importaciones en el séptimo mes del año

Por otro lado, el INEI detalló que el monto total importado en julio fue de US$ 5.379 millones y creció en 23,50%, respecto al valor registrado en julio de 2021, según información disponible al 18 de agosto del presente año.

En este resultado positivo incidió la mayor importación de materias primas y productos intermedios, al situarse en US$ 2.975 millones, con lo que se registra un aumento de 43,26% respecto a lo obtenido en julio del año pasado. Asimismo, el valor de la importación de bienes de consumo totalizó US$ 1.132 millones y mostró un avance de 17,52%. Sin embargo, la importación de bienes de capital y materiales de construcción ascendió a US$ 1.273 millones, con una variación negativa de 3,16%.