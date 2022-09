Flujo de pasajeros aéreos en Perú se recupera al 78% de las cifras prepandemia

Las perspectivas de recuperación para el sector aéreo en América Latina son positivas; el volumen de pasajeros en la región alcanza el 74% comparado a cifras prepandemia. En el caso de Perú se ha llegado al 78% y solo en junio creció 141,6% comparado al mismo mes de 2021. No obstante, países como Colombia y México ya han superado las cifras del 2019, según reporto la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) durante el evento Aviation Day Perú.

Además, en nuestro país de las 101 rutas con las que se contaba en el 2019, hoy ya se encuentran operativas 95 de ellas.

Uno de los factores que más influyen en la recuperación del sector en cada país es la eliminación de las restricciones que se impusieron durante la pandemia, además de un trabajo articulado con los Gobiernos, sostuvo Peter Cerdá, vicepresidente regional de IATA.

“No solo debemos recuperar las condiciones que se tenían en el año 2019, sino que debemos mejorarlas. En aquellos lugares donde ha existido un trabajo transparente y alineado con los Gobiernos, el transporte aéreo ha logrado importantes beneficios para el país y sus ciudadanos, demostrándose que no podemos trabajar de manera aislada,” precisó Cerdá.

Antes de la pandemia, la aviación aportaba 366.000 puestos de trabajo en nuestro país, y su contribución al PBI alcanzaba los US$ 6.400 millones (2,75%). Además, por cada US$ 100 por ingresos que produce el transporte aéreo, se genera una demanda adicional de US$ 325 y por cada 100 puestos de trabajo creados por el sector en forma directa, se genera una demanda adicional de más de 600 empleos en otros sectores, detalló Cerdá.

En cuanto a los retos a futuro para asegurar el crecimiento del sector en nuestro país, el representante de IATA destacó que se requiere mejorar la infraestructura aérea y terrestre, pues nuestro país ocupa el puesto N° 68 a nivel mundial en infraestructura aeroportuaria según el World Economic Forum.

Por lo que es de suma importancia que se concluyan sin más retrasos las obras de modernización del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que tendrá capacidad para 37 millones de pasajeros al año, y el Aeropuerto de Chinchero (Cusco), con capacidad para 5 millones de pasajeros, que están proyectados a inaugurarse en 2025.

PUEDES VER: Ministerio de Trabajo defenderá decreto supremo sobre tercerización ante demandas empresariales

“El gobierno debe impulsar políticas que reduzcan la carga impositiva sobre la industria y los pasajeros, para incentivar la competencia y que las aerolíneas puedan ofrecer boletos más accesibles,” acotó Cerdá.

Agregó que el sector aéreo enfrenta altos costos de operación. Por ejemplo, el 27,8% del costo de un boleto son impuestos y tasas locales; al reducir estos montos podría haber una mejor oferta para los ciudadanos, así como mayor competencia.

Se destaca que el promedio de viaje de una persona en América Latina es de 0,62; es decir menos de un viaje anual por persona. Perú tiene un 0,65, mientras que países como Panamá y Chile alcanzan el 1,26 y 1,23, respectivamente. Mientras España llega al 4,45 y Estados Unidos al 2,6 de viajes por persona al año.