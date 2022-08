Tipo de cambio: dólar inicia ligeramente al alza en S/ 3,8457 este miércoles 31 de agosto

El precio del dólar inició la última jornada de agosto ligeramente al alza y se ubicó sobre los S/ 3,8457, según el portal de cotizaciones de Bloomberg.

La divisa norteamericana había culminado la sesión del pasado lunes 29 en S/ 3,8320, luego de romper fuegos en S/ 3,8460 -muy cercana a la apertura de hoy- según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Este martes 30 no hubo movimiento del tipo de cambio debido al feriado.

Ello ocurre mientras, en nuestro país, se conoció que unos 3 millones de afiliados ya retiraron hasta S/ 18.400 de su AFP. Como se recuerda A fines de mayo se promulgó la ley que autoriza, por sexta vez en lo que va de la pandemia, el retiro de las cuentas individuales de las administradoras de fondos de pensiones (AFP).

En el mercado internacional, los precios del cobre recibían presión el martes, ya que la preocupación por la demanda en el principal consumidor, China, se veía reforzada por la firmeza del dólar.

Según la agencia Reuters, el metal rojo de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdía un 2,22%, a US$ 7.689 la tonelada, ampliando sus pérdidas al 6% desde el viernes, cuando los precios alcanzaron un máximo de dos meses de US$ 8.318 la tonelada.

Por su parte, los precios del petróleo están cayendo en forma significativa por segunda jornada en forma consecutiva y están en mínimos en una semana. El martes habían trepado al nivel más alto desde el 1 de agosto.

El barril de WTI opera en US$ 88,20, el nivel más bajo desde el 22 de agosto. Desde el pico del martes, el precio cedió nueve dólares. Este brusco retroceso no solo puso un fin abrupto al rebote, sino que deja expuesto nuevamente el piso de agosto en torno a US$ 85.