Sector algodonero espera 20.600 hectáreas para la campaña 2022-2023: 86% más que la anterior

La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex Perú) precisó que el repunte en las proyecciones de siembra de algodón en nuestro país obedece a un crecimiento en la demanda del cultivo y, por consiguiente, el incremento en los precios internacionales que llegaron a un valor máximo en los últimos 10 años.

Como se recuerda, según cifras del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), en la campaña 2022/2023 se estima sembrar 20.600 hectáreas de algodón en Perú, lo que representaría un incremento de 86% frente a las 11.100 hectáreas instaladas en la campaña 2021/2022.

Precisamente, la campaña saliente 2021/2022 representó un aumento de 120,4% en comparación a las 5.700 hectáreas sembradas en la campaña 2020/2021. Aunque aún por debajo de la campaña 2014/2015, cuando se instalaron 26.700 hectáreas de dicho cultivo.

No obstante, Midagri también señala que la producción de algodón hace 10 años fue de 111.000 toneladas, luego de este periodo hubo una reducción constante en su producción y en 2021 alcanzó un mínimo histórico de tan solo 17.300 toneladas producidas.

ComexPerú indicó que el menor uso de terreno para sembrar algodón y, por ende, la baja producción, se explicarían principalmente por la caída de los precios internacionales de ese producto (pasó de US$ 5.1 el kilogramo en 2011 a US$ 2.0 en septiembre del 2017 y en mayo del 2022 subió a US$ 3.6).

Esto desincentivó a los productores que se dedicaban a sembrar algodón, quienes lo sustituyeron por otros cultivos más rentables, como el arroz y la caña de azúcar, además de la pandemia con restricciones y stock de prendas de vestir sin vender, lo cual redujo la demanda mundial del algodón y afectó los precios.

A ello se sumó que la producción en diferentes años dependió de las condiciones en el clima, además de que en el Perú la productividad agrícola del sector es menor en comparación con otros países productores en Latinoamérica.

Algodón: sector se recupera por factor precios

Según el informe de intención de siembras para la campaña 2022-2023 del Midagri, se tiene en cuenta que la mayor demanda y el incremento de los precios explican el 46% de incremento en los terrenos para siembra, con productores que empiezan a negociar las cosechas a precios futuros.

Además, juegan un factor importante la promoción de los cultivos que ha llevado a cabo los gremios del algodón por varios años. Así se viene llevando a cabo el proyecto +Algodón, en conjunto con la FAO, para impulsar la productividad y los acuerdos con mercados extranjeros, según Comex.

Cabe precisar que existe un programa de apoyo denominado Plan Nacional del Algodón 2019-2030, liderado por el Gobierno. Sin embargo, el Midagri indica que los resultados aún no son significativos.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), son más de 10.000 agricultores dedicados al cultivo de algodón en nuestro país y alrededor de 430.000 personas empleadas en la cadena de valor.