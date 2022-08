Nueva Refinería de Talara: ¿cuándo entrará en producción la planta de Petroperú?

La Nueva Refinería de Talara es un modelo tecnológico que modificará íntegramente el esquema actual de producción del complejo existente y de Petroperú en general, mediante la incorporación de nuevos procesos de refinación, servicios auxiliares y facilidades relacionadas.

La planta se está construyendo con los estándares más altos de tecnología y competitividad de la región. La construcción de la Nueva Refinería Talara se realiza con fondos de la Empresa, y su financiamiento no ha requerido aval del Gobierno Nacional, con una inversión para su ejecución que asciende a US$ 4.999,8 millones.

Pero, ¿cuándo dará inicio la operación comercial de este coloso de la ingeniería que elevará la capacidad de refinamiento de Petroperú, de 65.000 a 95.000 barriles diarios de petróleo?

Según Humberto Campodónico, presidente del directorio de Petroperú, la Nueva Refinería de Talara ingresará en operación comercial entre los meses de octubre o noviembre de este año 2022, una vez culminen las pruebas de unidades entre setiembre y octubre, precisamente.

Una vez en operaciones, la Nueva Refinería de Talara podrá ofrecer una mayor rentabilidad. La antigua refinería tenía un margen de ganancia de US$ 5 a US$ 6 por barril, mientras que la nueva, con precios normales, tendrá de US$ 10 y US$ 12, es decir, el doble.

“Veremos ahora un cambio estructural en el mercado, ya que si se mantienen los mejores márgenes de refinación por barril, la Nueva Refinería de Talara tendrá aún mayor competitividad. Respetando su equilibrio económico y financiero, habrá precios más competitivos para los consumidores”, dijo Campodónico para La República.

Talara: clave para la industria petrolera

Cabe precisar que la planta de Petroperú es la principal (por no decir, la única) compradora del petróleo que se extrae en la cuenca de Talara, cuyos lotes de explotación están en manos de empresas privadas. Por ello, el crudo talareño le es vendido a precio internacional, como si llegara de Estados Unidos, aunque está a la vuelta.

Por ello, es crucial que el Estado peruano, a través del Ministerio de Eneregía y Minas (Minem) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), adopte una posición respecto a la actuación de Perupetro en la reversión de los yacimientos, una vez culminada su privatización iniciada hace casi 30 años.

Además, la otra gran zona proveedora de crudo en el Perú es la vertiente oriental, que trae desde la selva el recurso a través del Oleoducto Norperuano (ONP). Sin embargo, se trata de petróleo pesado que no puede ser refinado en la antigua refinería de Talara, por lo que es exportado.

La Nueva Refinería de Talara sí tendrá la posibilidad de recibir este petróleo pesado de la selva y mezclarlo con el petróleo ligero de Talara, con lo cual Petroperú podría dejar de solo administrar el ONP (alquilarlo a las empresas que hacen los envíos) para ahora aprovechar también su capacidad de refino.