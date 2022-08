Fonavi: 7 datos que debes saber sobre la devolución de aportes

Hay muchas dudas y desinformación con respecto a la devolución del dinero del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) a sus exaportantes, sobre todo porque ya pasó más de un año desde que se promulgó la Ley 31173, y cuatro meses de la Ley 31454 que busca garantizar las devoluciones. En diálogo con Jorge Milla, dirigente de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenafp) y representante ante la comisión ad hoc, buscamos responder algunas de ellas y aclarar el panorama.

1. ¿Por qué aún no se inicia la devolución?

El 13 de abril del 2022, el Congreso promulgó por insistencia la Ley 31454 que busca garantizar el cumplimiento de la devolución de aportes del Fonavi, de acuerdo a la ley la Ley 31173 que se aprobó el año pasado. Sin embargo, aún no se inicia el desembolso porque hasta ahora no se instala la comisión ad hoc, que es la única responsable de establecer el procedimiento operativo, debido a que ninguno de los miembros del Ejecutivo se ha presentado a las sesiones.

2. ¿Por qué el Ejecutivo no se presenta a las sesiones?

Desde el MEF sustentan que no se presentan a las sesiones porque la Fenafp no está correctamente registrada ante Registros Públicos. No obstante, según Jorge Milla, el Ejecutivo busca dilatar el tiempo hasta que el Tribunal Constitucional decida sobre la demanda interpuesta el año pasado por el Gobierno de Sagasti a la Ley 31173 y secundada por la gestión de Castillo, que a través de su procurador solicitó que se añada por conexidad la nueva Ley 31454.

Con la demanda, el Ejecutivo busca que el TC ordene que se devuelva solo los aportes de los trabajadores, sin contar con lo abonado por los empleadores, lo que reduciría el monto total de la devolución de S/42.000 millones a S/6.000 millones.

3. ¿Quiénes accederán a la devolución?

La devolución es para todos los que aportaron al Fonavi entre 1980 a 1998, estos suman alrededor de 2 millones de adultos mayores. En el caso de los prestatarios del Banco de Materiales, si tienen deudas, la ley dice que pueden compensarlo; por ejemplo, si deben S/10.000 y su aporte fue de S/20.000, entonces se les devuelve la diferencia. Por lo tanto, los 340.000 exfonavistas excluidos en una normativa anterior van ahora a ser incorporados al proceso de devolución. También se considerará a los que integraron las 19 listas publicadas entre 2015-2019 y se les entregó S/10,69 por mes aportado, ya que eso fue considerado como un adelanto y ahora se les devolverá el total.

4. ¿Hay un registro habilitado?

Más del 90% de fonavistas ya está registrado, según Fenafp. Para verificar ello, pueden ingresar a la página web de la Secretaria Técnica (www.fonavi-st.gob.pe) y hacer clic a la opción Estado de Registro, debe seleccionar su tipo y número de documento de identidad, además del código de verificación. Si le aparece el mensaje de que no está registrado, puede volver a la pantalla de inicio y hacer clic a ‘Regístrese en el Sifonavi’.

5. ¿Cómo será el proceso de devolución?

Según Jorge Milla, el procedimiento sería a través de listas que se publicarán cada cierto tiempo, similar al proceso de devolución que se hizo entre el 2015 al 2019. También se buscará data de los exfonavistas a través de la ONP y otras entidades públicas para agilizar el proceso.

6. ¿Cómo solicitar el Certificado de Reconocimiento?

El Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos (Cerad) es el único documento que certifica que el exfonavista ha acreditado sus aportaciones y por lo tanto tiene derecho a recibir la devolución de su dinero. Todavía no hay un formato para solicitarlo, pero es deber de la comisión ad hoc establecer el paso a paso.

“En este momento todavía no está establecido el procedimiento, pero si alguien lo solicitó dirigiéndose a la comisión ad hoc mediante un escrito, le van a dar la razón”, precisa Jorge Milla y agrega que todos los exfonavistas tienen derecho a solicitar este documento.

7. ¿Tiene el Estado el dinero para las devoluciones?

En febrero de este año el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) manifestó que buscaba acelerar el pago a los fonavistas; sin embargo, consideró que se debe devolver solo S/6.600 millones, monto que contempla únicamente los aportes de los trabajadores y no el total. No obstante, la ley dispone la devolución de S/42.000 millones.