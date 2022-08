Cobre se desprende a medida que la FED anticipa ralentización económica en EE.UU.

Los precios del cobre cayeron a su nivel más bajo en más de dos semanas después de que el jefe del banco central de Estados Unidos, Jerome Powell, advirtió de un doloroso período de lento crecimiento económico y de que las nuevas restricciones por el COVID-19 en China, el principal consumidor, afectaran la confianza.

Según informó la agencia Reuters, el cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres bajaba un 3,7% a US$ 7.861 la tonelada a las 1041 GMT (05:41 a.m. del martes en Perú), después de haber tocado su menor nivel desde el 8 de agosto a US$ 7.846.

El mercado espera que la Reserva Federal suba las tasas en 75 puntos básicos por tercera vez consecutiva en septiembre para combatir la inflación. Powell también dijo que la Reserva Federal no retrocederá rápidamente en la política monetaria hasta que la inflación esté bajo control.

La advertencia de Powell sobre las tasas de interés también ha llevado al dólar a máximos de 20 años frente a otras divisas, lo que encarecere las materias primas que cotizan en el billete verde para los tenedores de otras monedas y reduce la demanda.

La preocupación por la demanda de China se vio reforzada después de que Shenzhen cerró el mayor mercado mundial de productos electrónicos de Huaqiangbei y suspendió el servicio en las estaciones de metro en un intento por frenar un brote.

Los mercados de metales industriales se guiarán por la encuesta de gerentes de compras del sector manufacturero chino, que se publicará el miércoles. Analistas proyectan una nueva contracción.

Para el aluminio, la reanudación del suministro eléctrico en la provincia de Sichuan, que aumentará la oferta en China, es un factor negativo, pero los analistas afirman que los problemas eléctricos en Europa darán soporte a los precios.

Entre otros metales industriales, el aluminio bajaba un 4,1% a US$ 2.391, el zinc perdía un 1,8% a US$ 3.500, el plomo ganaba un 0,2% a US$ 1.989, el estaño cedía un 1,8% a US$ 24.305 y el níquel caía un 0,5% a US$ 21.520 la tonelada.