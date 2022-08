Pensión 65 se incrementará a S/300 para el 2023

El Poder Ejecutivo presentó el proyecto de ley del presupuesto público para el 2023 que alcanza la suma de S/214.790 millones. De este total, el 3,8% (S/7.806 millones) será destinado a la protección social, el cual representa un aumento de solo S/702 millones frente a este año.

Si bien es cierto, el incremento es moderado, Noelia Bernal, economista y profesora de la Universidad del Pacífico, señala que es responsable de que se maneje de esta manera. “Estamos en un contexto de bajo crecimiento, no hay mucha recaudación, por lo tanto no hay mucho dinero, en ese sentido me parece más bien responsable no incrementar drásticamente los gastos, sobre todo los permanentes”, puntualizó.

Aumenta Pensión 65

Dentro de esta partida presupuestaria que atenderá a los programas sociales, destaca el incremento de Pensión 65, el cual pasará de S/250 a S/300 bimensual para el 2023.

“Al considerar las tendencias macroeconómicas en relación con la elevada inflación, el tipo de cambio, o el incremento del salario mínimo, se tiene que al presente año el monto de la subvención entregada por el programa ha disminuido su valor adquisitivo”, sustentó el Ejecutivo en el proyecto de ley.

Bernal opinó que es razonable el aumento. “Normalmente las pensiones se actualizan y un criterio técnico es hacerlo a través del índice de precios para que con este dinero los usuarios no pierdan poder adquisitivo; si esta subida de S/50 se ha hecho siguiendo este criterio, pues bienvenido”, precisó.

Anteriormente, Carolina Trivelli, extitular del Midis, señaló que el monto que otorga este programa no se actualiza desde su creación en el 2011; es decir, en más de 10 años.

Es preciso recordar que, en su último mensaje a la nación, el presidente Pedro Castillo había anunciado que el Gobierno tiene como meta a corto plazo subir el valor de Pensión 65 hasta S/400, y que también se incluiría a las personas mayores de 60 años; no obstante, sobre esta reducción de la edad mínima aún no se tiene mayor detalle.

Lo que sí detalla el documento es que se apunta a incluir a 25.000 nuevos usuarios para el próximo año, al pasar de 602.000 a 627.000 adultos mayores beneficiarios (ver infografía). Sin embargo, la exministra de Desarrollo e Inclusión Social, Patricia Donayre, señaló que aún se “está dejando de lado a más de 150.000 personas que necesitan ser incluidas”, por lo que hay una gran brecha por cubrir.

Otras acciones de apoyo

El Gobierno también tiene previsto incrementar el número de beneficiarios de otros programas sociales. A detalle, Qali Warma (alimentación escolar) es el programa con mayor presupuesto, al cual se le asignará S/2.040 millones en 2023. Se espera atender a 4,2 millones de estudiantes, esto es 25.178 más que en este año.

En tanto, el Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres (Juntos) contará con S/983 millones, y se incluirá a 34,01 hogares más, con lo que totalizarán 704.432.

Finalmente, se incrementará la cobertura del Programa Contigo, para personas con discapacidad severa: el monto será de S/196 millones y tendrá 25.502 beneficiarios más.

