Humberto Campodónico: “Con la Nueva Refinería de Talara habrá precios más competitivos para los consumidores”

La pandemia asentó el interés de la ciudadanía por la agenda energética y de combustibles, ya que el alza de costos ha afectado seriamente a la economía de los hogares. En ese sentido, La República entrevistó al presidente de Petroperú, Humberto Campodónico, para desgranar el estado de las políticas y proyectos sectoriales.

— Los precios mayoristas siguen a la baja, pero en los grifos no se percibe. ¿A qué se debe?

En los últimos dos meses, el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania comenzó a revertirse, y los precios del petróleo y los refinados comenzaron a bajar, lo que también se ha dado acá. Pero, ojo, los precios del petróleo crudo bajaron más rápido que los refinados, pues los márgenes de refinación han sido muy altos, hasta 40 a 50 dólares por barril con respecto al WTI (petróleo referente en EE .UU.). En síntesis, ambos han bajado, pero el precio del petróleo más que las gasolinas y el diésel.

— ¿Y no es viable una venta directa?

No. Los grifos de Petrored no son propiedad de Petroperú, sino de terceros que tienen la libertad de fijar sus propios precios. No tenemos grifos propios. En el comercio minorista se necesitan muchas mejoras para que se refleje la misma disminución que en los precios de venta de las refinerías, lo que incluye que Petroperú pueda acceder al mercado minorista.

— ¿Cuándo se dará la puesta en marcha de la Nueva Refinería de Talara?

Las empresas Técnicas Reunidas y Cobra, así como los licenciantes a los que se les compraron las unidades, están arrancando la refinería. Ya se ha entregado a Petroperú la Unidad de Destilación Primaria. Hasta setiembre y octubre se irán probando todas las unidades. Esperamos que la puesta en operación comercial se dé en octubre o noviembre de este año. Es importante resaltar que el arranque es complejo y está sujeto a las pruebas de estas unidades. No esperamos ningún problema, pero siempre puede presentarse un imprevisto.

— Aterricemos los beneficios. ¿Por qué es importante para los peruanos la Nueva Refinería de Talara?

La antigua refinería tenía un margen de ganancia de 5 a 6 dólares por barril, mientras que la nueva, con precios “normales”, tendrá de 10 y 12 dólares: el doble. Veremos ahora un cambio estructural en el mercado, ya que si se mantienen los mejores márgenes de refinación por barril, la Nueva Refinería de Talara tendrá aún mayor competitividad. Respetando su equilibrio económico y financiero, habrá precios más competitivos para los consumidores.

— A propósito, la ministra Alessandra Herrera (Minem) visitó hace unos días la refinería. ¿De qué manera se pueden alinear los intereses del Estado sabiendo que Perupetro tiene una postura diferente sobre los lotes de Talara?

Muchos de los contratos de los lotes de Talara vencen el próximo año y se van a revertir al Estado a través de Perupetro. Ese petróleo siempre ha sido adquirido en su totalidad por Talara; por eso, consideramos que la política petrolera del Estado debe alinearse de manera que Petroperú tenga participación en la producción, ya que su costo de producción es mucho más bajo que el precio del petróleo. Un atractivo importante de estos lotes es que ya están produciendo y no es el caso de ir a descubrir recién el petróleo. Ese alineamiento puede producirse en el corto plazo y ya se está conversando con Perupetro. No se ve bien “una guerra” entre dos instituciones.

— Respecto al Lote 192, ¿por qué aún no se firma el contrato y se reanudan las operaciones? Hace un año se firmó el acta de consulta previa y ya se adjudicó el lote a Petroperú...

Ha sido muy importante el apoyo del Gobierno, el Minem y el MEF. El DS 009 del 25 de julio autorizó a Perupetro suscribir el contrato de licencia con nosotros, que vamos a tener la participación accionaria para el total del lote. Solo faltan algunos detalles técnicos para firmarlo, y también hay la necesidad de definir el costo de las mejoras que se tienen que hacer al Lote 192 tras dos años de paralización y por el daño cometido a sus instalaciones. Estimamos firmarlo de todas maneras en setiembre. Después de ello, Petroperú tiene que ver lo del socio estratégico.

— Entonces el lote seguirá paralizado un buen tiempo.

La Junta General de Accionistas de Petroperú recomendó en abril que antes de negociar con un socio estratégico se vea un informe legal y técnico respecto al contrato suscrito con Altamesa por el último directorio de la gestión de (Francisco) Sagasti. También la Contraloría tiene un informe pendiente sobre ese tema. Petroperú tiene toda la disposición de entrar a explotar el lote a la brevedad, pero tiene que cumplir los pasos de las disposiciones legales y contractuales vigentes.

— ¿Quién asumirá el costo de las vandalizaciones en el Lote 192?

Venimos conversando con Perupetro para ver cómo encararemos este asunto y llegar a un acuerdo. Como se sabe, tanto el Minem como el MEF son los accionistas de ambas empresas.

— ¿Cuál será el impacto del cierre de la auditoría externa de los estados financieros del 2021 a cargo de PwC?

Una empresa sin estados financieros auditados es como una persona sin DNI. Es lo que le ha pasado a Petroperú. Los estados auditados son la garantía del buen manejo económico y financiero de cualquier empresa, lo que es cautelado por los organismos reguladores de los mercados financieros en EE .UU. y Europa para seguridad de sus ahorristas e inversionistas. Está previsto que PwC entregue el informe corto el 31 de agosto de este año, y el final en setiembre. Así, las instituciones financieras recobrarán la confianza, que nunca antes se había perdido, y se restablecerán las condiciones de liquidez necesarias para solventar la marcha de la empresa.

— ¿Cómo avizora el futuro de Petroperú?

En el directorio creemos que, aparte de los estados financieros para recuperar la confianza y contar con la producción de los lotes de Talara y el 192, es importante el buen gobierno corporativo, incluyendo la elección meritocrática y transparente de su directorio, lo cual se discutirá en las próximas semanas. También es necesario un consenso positivo de largo plazo sobre el rol de la empresa estatal en la política energética, como sucede en Chile y Colombia. Eso no tenemos aún.