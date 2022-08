Pensiones: ¿cuáles son las diferencias entre las AFP y la ONP?

Muchos trabajadores se preguntan sobre la mejor opción para ahorrar su dinero y poder recibir una pensión digna en el futuro. En el Perú, existen dos formas: afiliarte al Sistema Privado de Pensiones a través de una AFP o al Sistema Nacional de Pensiones mediante la ONP.

En esa línea, las diferencias son varias. A continuación te contamos qué es lo que debes tomar en cuenta y qué se espera de una futura reforma de pensiones en el Perú, que buscaría mejorar estos sistemas.

Cuadro Comparativo entre AFP y ONP

Revisa el cuadro comparativo entre las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y la Oficina de Normalización Previsional (ONP), según información detallada en el portal web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

AFP (Sistema privado de pensiones) ONP (Sistema nacional de pensiones) Tipo de Régimen El dinero aportado ingresa a una cuenta individual de propiedad de cada uno. Esto debido a que maneja un Sistema de Capitalización Individual. El dinero aportado ingresa a un fondo común que se usa para pagar las pensiones de los jubilados de hoy. Esto debido a que tiene un Sistema de Reparto. Administrador del Sistema En el mercado existen cuatro administradores AFP:

-AFP Habitat

-AFP Integra

-AFP Prima

-AFP Profuturo Tiene un único Administrador: la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Tasa de Aporte Obligatorio 10% de la remuneración más la prima de seguros y la comisión que cobra la AFP 13% de la remuneración. Supervisor del Administrador A cargo de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Es un organismo público descentralizado del Sector Economía y Finanzas (MEF). Límites a la pensión No existe límite a la pensión. S/ 857,36 es la pensión máxima. Propiedad de los aportes Los aportes son propiedad del afiliado. Los aportes pertenecen a un fondo común. Aportes de forma voluntaria Se pueden realizar aportes con fin o sin fin previsional para incrementar el Fondo. Es un fondo común, por lo que no se aplicarían. Tasa de Aporte Obligatorio 10% de la remuneración, más la prima de seguros y la comisión que cobra la AFP. 13% de la remuneración. Financiamiento de la pensión Se da por aportes, rentabilidad y BdR (de ser el caso). Aproximadamente 20% aportes del trabajador y 80% tesoro público.

Principales diferencias entre AFP y ONP

“La ONP es un sistema de reparto, donde se va a aportar 20 años y se va a recibir una pensión mínima de S/ 500”, indicó Noelia Bernal, profesora de Economía de la Universidad del Pacífico, a este diario. “En cambio, en la AFP el trabajador va a ahorrar en una cuenta individual —como si fuera una cuenta de ahorros—, no hay repartos con otros trabajadores y la pensión va a depender del ahorro y la rentabilidad”.

En esa línea, la especialista comenta que una de las principales diferencias radica en que uno (ONP) te brindará una pensión segura debido a que es un sistema de reparto donde el riesgo financiero se comparte, mientras que en el otro (AFP) este aporte es individual y el riesgo lo debe asumir cada trabajador.

“La ONP tiene lo que se llama ‘un beneficio definido o una pensión segura’ . En la AFP no hay esa garantía, uno no sabe cuál es la pensión que va a recibir. Esto es lo que se llama el sistema de beneficio no definido , lo que sí se conoce es la contribución que se aporta a la AFP, pero la pensión que vas a recibir va a depender de la rentabilidad, el riesgo financiero lo asume el trabajador”, recalcó Bernal.

Por su parte, Juan José Marthans, exsuperintendente de la SBS, señaló que si bien el Sistema Privado de Pensiones (SPP) ha demostrado virtudes en cuanto a administrar cuentas intangibles, propiciar y fomentar procesos de inversión a través de fondos adecuadamente administrado por la AFP, también presentó algunos inconvenientes.

“Este sistema ha adolecido de restricciones, como las comisiones que cobran, la escasa competencia que existe en el interior de mercado, la necesidad de mejorar la atención al usuario e informar. Esto lamentablemente ha llevado a la necesidad de revisar la posibilidad de una reforma en el sistema”, indicó a la República. Agregó que en relación con la ONP lo que se requiere es manejar el concepto de cuentas individuales : “Bajo el concepto actual es imposible identificar las cuentas individuales de aportes de cada uno de los miembros del sistema nacional de pensiones”.

De igual manera, Noelia Bernal comentó que entre los aspectos positivos de la AFP estaría la capitalización: “Si uno empieza a ahorrar desde muy joven, cuando llegue a una edad adulta, va a tener un buen ahorro, si es que, digamos, no han habido muchas crisis financieras”, indicó.

Mientras que con relación con la ONP el lapso que se debe contribuir podría ser un aspecto negativo. “Este tiempo es demasiado en un mundo laboral como el que actualmente tenemos, en mucho dinamismo es difícil cotizar 20 años. Aunque esto ya se está flexibilizando y ahora hay regulaciones que ofrecen pensiones desde 10 años después”, señaló la economista.

Nuevos cambios en la reforma de pensiones

En su último mensaje a la nación, el presidente de la República, Pedro Castillo, señaló que en seis meses emitirá un diagnóstico y nuevas propuestas normativas para realizar modificaciones y mejoras al régimen público y privado de pensiones. Esto deja entrever el descontento de la población con respecto a los sistemas que actualmente funcionan en el país.

Los especialistas coinciden en que una futura reforma en las pensiones debe pensarse en un contexto de cambio integral y que incorpore tanto al sistema nacional como el privado.

“Estos dos sistemas deben generar alternativas de sana competencia al interior del mercado; para esto es recomendable que entren nuevas entidades a ofrecer pensiones en el sistema privado”, indicó Juan José Marthans. “Necesitamos un nuevo esquema de aporte semicontributivo donde es necesario integrar al frente informal dentro de la dinámica de aportes”, agregó.

En tanto, Noelia Bernal remarcó la necesidad de crear un sistema contributivo en el que haya un balance entre las dos pensiones (AFP y ONP) y que venga de un sistema de repartos; además de incluir a los trabajadores independientes que están en empleos informales o de baja productividad, debido a que “representan más del 70% de la fuerza laboral”.