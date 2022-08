Gobierno intenta atraer inversiones pero empresarios le dan la espalda

Durante la presentación del Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2023-2026, el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, informó que la economía peruana crecerá este año 3,3% y mantendrá este promedio hasta el 2026, ubicándonos como el tercer país más sólido de la región.

En esa línea, el Gobierno presentará en los próximos días un conjunto de medidas para reactivar la economía que constará de tres ejes: reimpulso al gasto privado para destrabar inversiones en infraestructura, aceleración de la inversión pública y recuperación de la confianza.

Sobre este último punto, alegó que su plan de reactivación amparado a los resultados del MMM serán claves para ganarse a los inversionistas.

Y es que, de acuerdo con el informe, el déficit fiscal caerá a 2,5% del PBI —lejos del 3,7% que se estimó en la regla fiscal de este año — y la deuda pública bajará a 34,9% del PBI. Esta sostenibilidad fiscal permite que el Perú tenga un bajo riesgo país.

“No voy a decir que la confianza se recupera en un mes o una semana. Es un proceso gradual, pero se acelera en la medida que los agentes económicos privados ven que se cumple lo que se está anunciando”, anotó.

Fuera del diálogo

Pese a la premisa del MEF, más temprano el empresariado le cerró las puertas al diálogo con el Ejecutivo, y es que el presidente Pedro Castillo no fue invitado a la CADE Ejecutivos 2022 que se realizará en noviembre.

Vale precisar que es el jefe de Estado de turno quien suele clausurar el evento empresarial que se desarrolla cada año, y en la edición del 2021 sí estuvo presente Castillo Terrones.

“Habría que preguntarles a los organizadores de CADE cuáles son las razones que lo fundamentan. Usualmente en la sesión final habla el presidente; si es real la no invitación, habría que preguntarles por qué han hecho eso. La gente se entiende hablando. Puedo discrepar de lo que piensan, pero no significa que no lo debo escuchar. Los de CADE deben pensar lo que están haciendo porque están negando la posibilidad de que el presidente exprese su punto de vista”, manifestó Burneo.

Al ser consultados por la controversia, desde IPAE Asociación Empresarial (organizadores de CADE) atinaron a decir que su programa definitivo se presentará el 19 de setiembre.

Claves

Agenda. La CADE Ejecutivos 2022 se desarrollará del 8 al 10 de noviembre en Paracas (Ica).

Sustento. Crecimiento económico se impulsará por el incremento de las exportaciones y por la recuperación de los sectores más golpeados por la COVID-19 (comercio, transporte, alojamiento y restaurantes).

