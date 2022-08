Burneo exhorta a que se respeten los fueros del MEF

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Kurt Burneo, adelantó que dentro de las medidas económicas que busca impulsar desde su cartera no se está contemplando nuevos beneficios tributarios ni una rebaja en los impuestos “a cambio de nada”, ya que considera que no son elementos fundamentales para un mayor crecimiento de la actividad económica nacional.

Durante la presentación del Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2023-2026, el funcionario expresó que dichas medidas no están en sintonía con lo que apunta a implementar en su gestión.

“Vamos a pugnar por un manejo razonable de las finanzas públicas. Y establecer exoneraciones o reducciones no va en la línea que tenemos en el Ministerio de Economía y Finanzas”, resumió Burneo.

MEF pone el parche

El titular del MEF enfatizó que no fue una medida adecuada promulgar la ley que reduce a 8% el Impuesto General a las Ventas (IGV) a las mypes de restaurantes y hoteles, pues estos rubros ya habían recuperado su nivel de actividad previo a la pandemia, por lo que no era necesario otorgarles dicho beneficio hasta el 2024.

Asimismo, detalló que le manifestó al presidente de la república y al primer ministro que no era acertado promulgarlo, sin embargo, cuenta, la decisión ya había sido tomada. Ante ello, afirmó que será la única y última vez que se llegue a un acuerdo en materia económica sin antes tener la venia de su cartera.

“No estoy de acuerdo con este tipo de medidas, pero creo que esa será la primera y única vez, no creo que haya más, porque si hay más cosas en las que no estoy de acuerdo pues obviamente no tendría sentido que me quede en la posición [de ministro]”, indicó.

No obstante, inmediatamente aclaró que no está cerca de dejar el cargo y que, a pesar de no estar de acuerdo con la ley, esta se perfeccionará a través del reglamento, para lo cual se tiene un plazo de 60 días.

“No se puede aceptar que se le dé un beneficio tributario a un agente económico a cambio de nada. Eso definitivamente es inaceptable en términos de la salud financiera del país”, dijo el ministro.

En esa línea, y para que haya una mejor armonía, Kurt Burneo aseveró que desde ahora la vocería en materia económica estará a cargo de su despacho, ya que en algunas ocasiones algunos ministros anuncian iniciativas que aún no han sido analizadas por la cartera que lidera. Es preciso recordar que el titular del Mincetur afirmó que el Gobierno lanzaría un Reactiva III, lo cual tuvo que ser desmentido por el ministro de Economía.

“Las competencias del MEF son bien claras y eso se va a respetar. Se ha puesto en mesa que las competencias del Ministerio de Economía y Finanzas no son negociables, la responsabilidad del manejo de la economía pasa por este ministerio”, apuntó.

Acelerar procesos en controversias

Respecto a las deudas tributarias que mantienen las empresas con el Estado y que están inmersas en procesos judiciales, Burneo dijo que estas siguen su trámite regular y que el compromiso que tiene el Ejecutivo en cobrarlas no afectará la inversión privada.

Considera además que tendrían que ser más céleres los plazos de resolución.