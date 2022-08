CADE Ejecutivos 2022: Pedro Castillo no fue invitado al foro empresarial

El presidente Pedro Castillo no ha sido invitado la CADE Ejecutivos que se desarrollará este año del 8 al 10 de noviembre.

Vale enfatizar que es el jefe de Estado de turno quien suele clausurar el evento organizado por IPAE Asociación Empresarial; no obstante, Castillo Terrones no figura en la lista de invitados.

Al respecto, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Kurt Burneo, señaló que pese a las discrepancias que hayan entre el sector empresarial y las políticas del Poder Ejecutivo, no debe faltar el diálogo.