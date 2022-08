Pedro Castillo anuncia que Telefónica pagará su deuda pero empresa no lo confirma

El presidente Pedro Castillo aseguró ayer que Telefónica le dio su palabra e iba a honrar la deuda que tiene con el Estado, la cual asciende a S/5.450 millones 903.223, según la Sunat.

“Quisiera saludar a Telefónica. Hace menos de 24 horas hemos tenido un llamado directo. Esta empresa se ha dispuesto a pagar su deuda al pueblo peruano para invertir en salud y educación”, dijo el mandatario.

Al respecto, la empresa transnacional de telecomunicaciones no confirmó las palabras de Pedro Castillo, y recordó que cumplirán siempre y cuando las disputas judiciales que tienen con el Estado desde hace más de 15 años lo determinen.

“Telefónica del Perú tiene la mejor predisposición para resolver este asunto y respetará lo que dispongan las instituciones competentes”, alegaron en un comunicado.

Cabe precisar que Telefónica es la empresa con mayor deuda tributaria en disputa, relegada por varios años.

Al respecto, el abogado tributarista Francisco Pantigoso señaló que impugnar las deudas es un derecho de defensa amparado en la Constitución y, por lo tanto, las empresas pueden esperar el último pronunciamiento de las instancias judiciales.

Además, explicó que la demora responde a que tanto Sunat como el Tribunal Fiscal no resuelven a tiempo los casos —9 y 12 meses, respectivamente—.

“Las cosas hay que verlas en su dimensión. No es que no quieran pagar, sino que tienen todo el derecho de impugnar. Hay un plazo para responder. No se les puede chancar intereses adicionales después del plazo que tienen las instituciones para resolver”, dijo y recordó que en febrero del 2021 el Tribunal Constitucional condonó a Telefónica los intereses moratorios generados por exceso del plazo legal, los cuales ascendían a S/729 millones.

Empresas con más deudas tributarias

Datos de Sunat arrojan que las empresas que operan en nuestro mercado adeudan, en total, más de S/27.500 millones al Estado (siendo Telefónica la que encabeza la lista). Completan el podio Backus & Johnson (S/1.923 millones) y Las Bambas (S/1.465 millones).