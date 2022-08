Tipo de cambio: dólar inicia ligeramente a la baja y se cotiza en S/ 3,8660 este martes 23

El tipo de cambio del dólar inició la jornada de este martes 23 de agosto a la baja y se ubicó en S/ 3,8660, según el portal de cotizaciones de Bloomberg. En la víspera, había tenido un cierre de S/ 3,8820.

La divisa, que en la víspera inició la carrera semanal en S/ 3,8760, se encuentra en el centro de la atención luego de que lograra nuevamente fortalecerse a picos de más de dos décadas sobre el euro, que llegó a valuarse en US$ 0,9951.

En el mercado internacional, el petróleo subía más de un dólar por barril el martes, ya que la escasez de oferta volvía a ser el centro de atención debido a que Arabia Saudita planteó la idea de recortar la producción de la OPEP+ para apoyar los precios y a la perspectiva de una caída de los inventarios de crudo en Estados Unidos.

Según reportó la agencia Reuters, el barril referencial del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) subía US$ 1,53, o un 1,69%, a US$ 91,89, mientras su par del Brent ganaba US$ 1,34, o un 1,39%, a US$ 97,83.

Por su parte, los precios del cobre subían el martes, ayudados por los bajos inventarios, las señales de mejora de la demanda en China y el temor a que los elevados precios de la energía obliguen a las fundiciones a reducir la producción.

Así, el cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 0,4%, a US$ 8.062 dólares la tonelada. China, el mayor consumidor de metales, ha recortado esta semana su tasa de interés de referencia y ha tomado medidas para apoyar su mercado inmobiliario.