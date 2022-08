Agroexportaciones sumaron más de US$ 4.293 millones en el primer semestre del año

Las agroexportaciones mantienen su ritmo positivo. Durante el primer semestre del año (enero-junio), sumaron US$ 4.293 millones, lo que representó un aumento de 25,1% en comparación a lo registrado en el mismo periodo del año 2021, según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Del valor exportado al mes de junio, las agroexportaciones de productos tradicionales representaron el 10,7%. En tanto, las no tradicionales el 89,3%.

Las exportaciones agrarias tradicionales alcanzaron US$ 461 millones, cifra que significó un aumento significativo de 288,2% respecto a lo registrado en 2021, debido a las mayores colocaciones registradas de café sin tostar sin descafeinar (US$ 435 millones) y melaza de caña (US$ 3,8 millones), cuyas ventas aumentaron en 365,0% y 14,6%, respectivamente. Estos dos productos explicaron el 95% de las agroexportaciones tradicionales.

Mientras, las exportaciones no tradicionales sumaron US$ 3.833 millones, cifra mayor en 15,6% a lo observado en el 2021. Los principales productos del ranking en ese periodo fueron: uvas frescas con US$ 595 millones (15,5% de participación), paltas con US$ 518 millones (13,5%), mangos frescos con US$ 208 millones (5,4%), arándanos rojos frescos con US$ 147 millones (3,8%) y mango congelado con US$ 125 millones (3,3%).

Además, se destacan las ventas de espárragos frescos o refrigerados con US$ 124 millones (3,2%), alimentos de animales con US$ 107 millones (2,8%), las demás frutas frescas con US$ 90 millones (2,3%), aceite de palma en bruto con US$ 65 millones (1,7%), bananas incluidos los plátanos con US$ 64 millones (1,7%), cacao en grano con US$ 58 millones (1,5%), la paprika con US$ 52 millones (1,4%). Estos 12 productos en conjunto concentran el 56% de la oferta exportable no tradicional.

Los productos que más contribuyeron al crecimiento al mes de junio fueron aceite de palma en bruto (218,0%), mucilagos de semilla de tara (178,7%) arándanos rojos frescos (134,4%) , aceite de palma y sus fracciones (123,4%), alcohol etílico (106,0%), pelo fino cardado o peinado (45,2%), páprika (35,9%), uvas frescas (32,0%), alimentos de animales (22,7%), mango congelado (19,1%), entre otros.

En total, 10 país concentran el 75% de lo exportado

Los 10 principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron los siguientes: Estados Unidos, Holanda, España, Ecuador, China, Chile, Alemania, México, Inglaterra, Colombia. Este grupo de países concentraron el 75% del total de lo exportado en el periodo de estudio.

PUEDES VER: Siembra de papa caería en 9 de 10 principales regiones

Por otro lado, en el mes de junio, las exportaciones agrarias sumaron US$ 644 millones, monto que representó un crecimiento de 7,9%. En tanto, el año pasado alcanzó los US$ 597 millones.

Las exportaciones agrarias tradicionales en junio sumaron US$ 65,2 millones, monto que significó un incremento de 99,8%, respecto a similar mes del año pasado, impulsado, principalmente, por las mayores colocaciones de café sin tostar, sin descafeinar y melaza de caña.

Balanza comercial positiva

Asimismo, la balanza comercial agraria en el primer semestre del año registró un superávit de US$ 969 millones, cifra mayor en 118% en comparación con el monto registrado el mismo periodo del año pasado, cuyo aumento obedeció a las mayores colocaciones en dólares de las exportaciones agrarias (US$ 860 millones de aumento respecto al 2021).