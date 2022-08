Tipo de cambio cierra al alza y se cotiza en S/ 3,8820, hoy lunes 22 de agosto

El precio del dólar cerró al alza la jornada de este lunes 22 de agosto y se ubicó en S/ 3,8820. De esta manera, avanzó 0,45% en comparación al cierre de la víspera cuando llegó a S/ 3,8645, según reportó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

En el mercado paralelo, la divisa estadounidense cotizaba a las 2.00 p. m. en S/ 3,87 la compra y S/ 3,90 la venta. En tanto en el mercado bancario, se ubicaba en S/ 3,80 la compra y S/ 3,98 la venta en las ventanillas del Banco de Crédito del Perú.

De acuerdo a Alexander Javier Bernaola, trader de Divisas en Renta4 SAB, la jornada de hoy comenzó con la apertura del mercado en S/ 3,8730, hoy hubo oferta de AFPs y corporativos, por otro lado, bancos cubriendo posiciones. El BCRP colocó swap cambiario venta por US$ 145 y US$ 100 millones, para que no se deprecie la moneda.

En el mercado se negociaron US$ 156 millones a un precio promedio de S/ 3,8786. Mientras las monedas en América Latina se depreciaron y el dólar índex (DXY) cotizó en 109.03 al cierre del mercado.

“El máximo en dos décadas, dólar índex (DXY), ha alcanzado su pico máximo, ya que varios funcionarios de la Reserva Federal insistieron una postura agresiva de endurecimiento de la economía de EE. UU.. Por otro lado, el euro retrocedió en 0,7% adicionalmente, todo esto debido al anuncio de Rusia de que interrumpirá durante tres días el suministro de gas a Europa,” precisó Javier Bernaola.