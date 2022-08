Infocorp: ¿en qué casos se ve afectado mi historial crediticio?

El Infocorp es la base crediticia del Perú que reúne y recopila información del endeudamiento del país, tanto de usuarios como empresas. Puedes encontrar datos crediticios detallados de las deudas no solo del sistema financiero, sino también de la SBS o de otras entidades como la banca no regulada, microfinancieras, empresas comerciales, compañías de telefonía, luz, agua, deudas a municipios y deudas al SAT.

Todos los ciudadanos mayores de 18 años están registrados en Infocorp , no solamente aquellos que presenten algún retraso o deuda en sus pagos. A continuación, revisa cómo conocer el estado en el que te encuentres en Infocorp y en qué casos podría verse afectado de forma negativa tu historial crediticio.

Recuerda que Infocorp tiene un score que va de 0 a 999. De esta forma, los usuarios que tengan el puntaje más alto son los que pagan de forma puntual sus deudas. Por ello, el reporte también predice la probabilidad de pago de los próximos 12 meses.

¿Qué es el reporte de deudas de Infocorp y en qué casos se ve afectado?

El reporte de deudas es el documento que contiene información de las deudas de una empresa o persona, el mismo que será favorable siempre y cuando las deudas sean pagadas oportunamente y a tiempo. Esto aumenta tus oportunidades para obtener mejores condiciones de crédito mejorarán.

No obstante, si no se ha incumplido un pago en el pasado o si se tienen atrasos en los pagos actuales, el puntaje será negativo. Si bien no existe un proceso para borrar la información crediticia, los usuarios sí pueden mejorar su calificación y evolucionar de manera positiva si empiezan a mejorar sus prácticas de pago, renegociar o refinanciar sus deudas.

¿Cómo consultar tus deudas en Infocorp - Equifax?

Revisa los siguientes pasos para revisar tu historial crediticio, los detalles de tus deudas reportadas a bancos, empresas de servicio o incluso casas comerciales y tu puntaje en Infocorp.

Primero, debes ingresar a Equifax y llenar los datos que te solicitan, tu número de DNI y tu correo.

Después de validar tu identidad, puedes proceder a hacer el pago correspondiente a S/ 29,90.

Luego de esto, tu reporte llegará a tu correo electrónico.

¿Cómo consultar tus deudas en Infocorp - Equifax de forma gratuita?

Los usuarios también pueden revisar su calificación sin costo alguno. No obstante, esta opción solo permite saber tu puntaje y un resumen de los principales indicadores que te dan un panorama general de tu situación financiera, pero no acceder a información más detallada.

Primero, debes ingresar a tu Zona Equifax y registrarte de manera gratuita brindando tu DNI.

A continuación, procede a llenar los siguientes datos: fecha de nacimiento, departamento, provincia, distrito, dirección y celular.

Una vez registrado, podrás solicitar de forma gratuita el resumen de los principales indicadores y un panorama general de tu situación financiera.

¿Luego de 10 años mi deuda aún sigue vigente?

Los reportes de Infocorp solo muestran la información de los últimos cinco años, Tras este tiempo, la información se retira. No obstante, esto no significa que la deuda con tu acreedor haya desaparecido.