BCRP: remesas del exterior alcanzaron US$ 929 millones en el segundo trimestre de este año

Los envíos de remesas de trabajadores peruanos desde el exterior alcanzaron los US$ 929 millones en el segundo trimestre de 2022, superiores en 1,1% en comparación al mismo trimestre de 2021 (US$ 919 millones), reportó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Además, la cifra representó un crecimiento de 2,54% frente al resultado del primer trimestre de este año, cuando llegó a US$ 906 millones. Asimismo, después de los US$ 945 millones registrados en el último trimestre del 2021, es el monto más alto de los dos últimos años.

Por otro lado, el BCRP detalló que en el segundo trimestre del 2022 crecieron las remesas provenientes de Estados Unidos, que pasaron de US$ 384 millones a US$ 432 millones; al igual que las provenientes de Argentina, que llegaron a los US$ 17 millones desde los US$ 14 millones del primer trimestre; mientras que los envíos desde España crecieron en US$ 2 millones hasta los US$ 99 millones.

En tanto, en el mismo periodo se redujeron las remesas provenientes de Chile de US$ 124 millones a US$ 108 millones; del mismo modo en España, que decrecieron en US$ 13 millones y alcanzaron los US$ 66 millones.

En el mismo periodo, los envíos de remesas hacia el exterior sumaron US$ 45 millones, principalmente a Venezuela.