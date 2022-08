Estados de Medio Oriente recibirán US$ 1,3 billones adicionales de ganancia por petróleo, según FMI

Los estados ricos en energía de Medio Oriente alcanzarían hasta US$ 1,3 billones en ingresos petroleros adicionales durante los próximos cuatro años, prevé el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las proyecciones de este organismo multilateral destacan cómo los altos precios de la energía impulsados por la guerra de Rusia en Ucrania están impulsando a las monarquías absolutas del Golfo, mientras que gran parte del resto del mundo lidia con una inflación vertiginosa y temores de recesión.

Jihad Azour, director del FMI para Medio Oriente y el norte de África, aseguró al Financial Times que, en relación con las expectativas antes de la guerra en Ucrania, los exportadores de petróleo y gas de la región, en particular los estados del Golfo, “verán ingresos petroleros acumulativos adicionales de US$ 1,3 billones hasta 2026”.

El Golfo es el hogar de algunos de los mayores exportadores de petróleo y gas del mundo, y de varios de sus fondos soberanos más grandes y activos. Estos incluyen el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF, por sus siglas en inglés), la Autoridad de Inversión de Qatar, el establo de vehículos de Abu Dhabi, incluida la Autoridad de Inversión de Abu Dhabi, Mubadala y ADQ, y la Autoridad de Inversión de Kuwait.

El PIF de US$ 620.000 millones, presidido por el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, invirtió más de USD$ 7.500 millones en acciones estadounidenses en el segundo trimestre, incluso en Amazon, PayPal y BlackRock, mientras buscaba aprovechar la caída de los precios de las acciones, según presentaciones de mercado.

De acuerdo con el FMI, se espera que el PIF sea uno de los principales beneficiarios del auge petrolero, ya que Arabia Saudita está en camino de registrar un superávit presupuestario del 5,5% del PBI este año, su primer superávit desde 2013, y se prevé que produzca un crecimiento económico del 7,6%, su ritmo más rápido en una década.

La entidad multilateral también estima que por segundo año consecutivo se espera que el PIF realice más inversiones en 2022 que el gobierno. En un informe de esta semana, el fondo cita «presiones para gastar las ganancias inesperadas del petróleo y desviarse de la prudencia fiscal», incluso a través del PIF, como uno de los riesgos a la baja del reino.

Finalmente, el FMI pronostica que el crecimiento económico en el Consejo de Cooperación del Golfo, que incluye a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin, Qatar y Omán, se acelerará del 2,7 % en 2021 al 6,4 % este año.

Con información del Financial Times.