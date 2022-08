Exportaciones manufactureras superaron los US$ 3.500 millones en el primer semestre del 2022

Las exportaciones manufactureras alcanzaron los US$ 3.515 millones 604.000 en el primer semestre del 2022. El monto equivale a un incremento de 34,6% respecto al mismo periodo del 2021 (cerca de US$ 2.611 millones); sin embargo, tres de sus seis sectores aún no alcanzan los montos históricos de años anteriores, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

El gremio detalló que la cifra de las confecciones (US$ 671 millones 871.000) está por debajo de los US$ 737 millones 436.000 del 2012, mientras que los textiles (US$ 254 millones 546.000) tampoco se aproximan a los US$ 321 millones 053.000 del 2014. ‘Varios’ (incluye industria del papel, plásticos, joyería y otros), con US$ 216 millones 074.000, está debajo de los US$ 263 millones 926.000 del 2012 (periodo enero-junio).

“Los sectores se están recuperando de forma paulatina luego de afrontar las consecuencias de las medidas de restricción social debido a la crisis sanitaria. Las personas redujeron las compras ropa y calzado para el trabajo; cosméticos, perfumes y otros productos más y eso se vio en las estadísticas”, comentó la gerenta de Manufacturas de ADEX, Melissa Vallebuona, en una nota de prensa de ADEX.

Detalle de exportaciones al primer semestre del 2022

El rubro más importante de las exportaciones manufactureras fue el químico (US$ 1,151 millones 250 mil) con una variación positiva de 40,1% y un 32,7% de participación. Sus principales partidas fueron ácido sulfúrico, óxido de cinc, placas y láminas de polímeros de propileno y alcohol etílico sin desnaturalizar, y sus mercados líderes, Chile, EE. UU., Ecuador, Bolivia y Colombia.

La siderometalurgia (US$ 908 millones 526.000) representó el 25.8% de los despachos industriales y creció 35.7%. Entre sus primeros destinos figuran Colombia, EE. UU., Bolivia, Ecuador y Bélgica. Sus productos más exportados fueron zinc sin alear, alambre de cobre refinado, barras de hierro o acero sin alear y plata en bruto aleada.

Las confecciones (US$ 671 millones 871.000) cerraron al alza al aumentar en 40,9%. Su oferta estuvo liderada por t-shirts de algodón, camisetas interiores de punto y camisas de punto, entre otros. EE. UU. concentró el 69,1%, seguido de Chile, Canadá, Brasil y Alemania.

La metalmecánica (US$ 313 millones 337.000) registró una evolución de 22,1%. Sus partidas líderes fueron partes de máquinas o aparatos, máquinas de sondeo o perforación, y tapones, tapas y cápsulas para botellas, entre otros, que se dirigieron a EE. UU., Chile, Ecuador, Bolivia y Colombia.

Los despachos textiles (U$ 254 millones 546.000) crecieron 29%. El pelo fino cardado o peinado de alpaca y los demás tejidos de punto de algodón teñidos fueron sus productos más preponderantes. Resaltaron por su mayor demanda Colombia, EE. UU., Chile, Italia y Ecuador.

Finalmente, el rubro ‘varios’ llegó a los US$ 216 millones 074.000 y aumentó 14,32%, aterrizando a mercados como EE. UU., Chile, Ecuador, Bolivia y Colombia. Las joyas, impresos publicitarios y pañales para bebe se ubicaron en el top 3 de su oferta.