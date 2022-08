Kurt Burneo: “Reactiva 3 no está considerado como prioridad en el plan de reactivación”

—Usted alertó de un crecimiento bajo para este año, un descenso en el empleo, en el consumo y una menor inversión debido al incremento de las tasas de interés de la política monetaria, y esto podría generar recesión si no se hace nada. ¿Qué tiene planeado en política económica y fiscal para hacer frente a ello?

—Dar detalle del plan de reactivación se dificulta un poco porque todavía está en proceso de elaboración. No solo en la cuantificación fiscal de las medidas, sino también en el impacto en la actividad económica. Lo que observamos es que, si no hacemos nada, la economía va a continuar desacelerándose, lo que significa que la tasa de crecimiento va a revisarse a la baja y, eventualmente, podríamos llegar a complicaciones mayores.

—¿Cuáles serían esas primeras medidas que permitan echar a andar nuevamente la economía y salvar lo que queda del año y, obviamente, remontar al 5% estimado para dar empleo a los 300 mil jóvenes que se insertan al mercado laboral al año?

—Definitivamente, controlar la inflación es importante; pero también que la gente tenga oportunidades de empleo, y la demanda de empleo depende de las necesidades de producción. Por eso, es importante crecer a una tasa más alta. En términos muy cualitativos diría que tenemos que desarrollar acciones que incrementen el ingreso disponible para elevar el consumo y eso tiene que ver con mirar algunas tarifas, por ejemplo. También revertir la tendencia a la baja del gasto no financiero. El gasto público no financiero viene cayéndose desde mediados de octubre del año pasado. Pongo énfasis en la inversión pública por la sencilla razón de que es absolutamente funcional a la inversión privada. Si somos capaces de recobrar el ritmo de ejecución de la inversión pública, se puede facilitar la inversión privada. Se comete un error cuando se dice que la inversión pública es la parte menor de la inversión total. Es cierto, es más o menos un 25% o un 20% y el resto es inversión privada. Aritméticamente es correcta la cifra, pero lo que no se mira es que si avanzamos más fuerte y recuperamos el ritmo de ejecución de la inversión pública, eso facilita la inversión privada. Por lo tanto, el efecto multiplicativo de la inversión privada se potencia como consecuencia de avances, por ejemplo, en proyectos de infraestructura.

—¿En los siguientes meses se notará un salto cuantitativo y cualitativo del gasto?

—Definitivamente tenemos que destrabar los obstáculos, o los problemas, o restricciones para avanzar más rápido con la inversión pública y ese es un tema de gestión. Esperamos que se acelere también la inversión privada en la medida que buscamos mejorar la capacidad de gestión del Estado respecto al gasto de capital.

—El problema es la ineficiencia y la corrupción en el uso del dinero público ¿Qué hacer para revertirlo?

En el Ejecutivo en general, y en particular el MEF, tenemos un presupuesto que ejecutar y necesitamos recuperar el ritmo de ejecución. Nuestra función es desarrollar políticas públicas. La función de control y fiscalización está por el lado de otras instancias independientes del Ejecutivo, como la Contraloría, el Ministerio Público, el Poder Judicial. La prioridad ahora es recuperar el ritmo del gasto, así de claro.

—El titular del Mincetur adelantó que está previsto un nuevo Reactiva 3 y hasta el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias adelantó cómo sería. ¿Confirma un nuevo Reactiva?

—Se evalúan distintas opciones, pero la decisión las toma el MEF, y en ese sentido, en el MEF no se estaría considerando un Reactiva 3 por una sencilla razón, necesitamos recuperar los recursos de Reactiva 1 y 2, y como sabemos, los niveles de morosidad son importantes. Pero, por otro lado, necesitamos también efectivizar las devoluciones de los préstamos. Tan es así, que se aumentaron los periodos de gracia y, adicionalmente, se reprogramaron las obligaciones de las personas jurídicas que recibieron estos créditos. Necesitamos mejorar la recuperación de los recursos puestos a disposición en Reactiva 1 y 2 para después, a continuación, pensar en un Reactiva 3, pero eso no está considerado como prioritario dentro del plan de reactivación económica que estamos mirando en el MEF.

—¿Entonces cuáles serán los planes para la reactivación industrial?

—La única opción no solo son estos programas de garantía, como Reactiva 1 y 2. Hay otras opciones también. Lo que sí debo remarcar es que por supuesto están considerados elementos de ayuda o de promoción a las mypes. El detalle forma parte del plan de reactivación que estamos calibrando en el ministerio. Si la economía se reactiva, obviamente la demanda de empleo también, de eso se trata, porque los ciudadanos esperan también que las decisiones del gobierno impliquen tener más oportunidades de empleo. Ese es un elemento que va de la mano con la reactivación económica

—El BCR estimó en 0% el crecimiento de la inversión privada para este año y como un componente del gasto de la demanda en el corto plazo, esa carencia de inversión afecta la potencialidad del crecimiento. ¿Cómo abonar a la confianza de los inversores en el Perú?

—Es muy importante entender que la economía es dinámica, no es estática. De lo que se trata es que haya una generación de mayor confianza y de mayor certidumbre. Y eso pasa, por diferenciar la política y del lado de la economía, como antes ocurría, que iban por cuerdas separadas. La confianza no cae del cielo, eso tiene que ver con un Estado mejor gestionado, por un lado y, por otro lado, que no haya sorpresas para el lado del sector privado.

—¿Para ayudar a controlar la inflación, el BCR debería ser más activo en el mercado cambiario para evitar una disparada del alza del dólar?

—El BCR tiene una serie de instrumentos o herramientas para intervenir el mercado cambiario y probablemente hubiese sido deseable que el año pasado no se hubiese dejado que el tipo de cambio llegue a S/4,13, porque eso impacta en la inflación. Pero, por lo que uno observa, veo que la intervención del BCR en el mercado cambiario es mucho más activa que el año pasado, porque se entiende con claridad que incrementos en el tipo de cambio impacta en la inflación que afecta sobre todo a los que menos tienen.

—Este año hay todavía recursos interesantes gracias al boom de los precios internacionales. Pero, a partir del próximo año, la recaudación sería más complicada especialmente con las medidas dadas como la rebaja del IGV a los restaurantes y hoteles, por ejemplo. ¿Qué hacer al respecto?

—Parto por un elemento fundamental, desde el principio señalé que era necesario una mejor coordinación entre la política fiscal y la política monetaria. Eso en absoluto es restarle autonomía al Banco Central. La otra cosa es que necesitamos que haya consistencia en la política económica. No podemos referir por un lado que necesitamos que la economía se reactive para reactivar la demanda de empleo, reactivar la captación tributaria, si a la vez, por ejemplo, estamos planteando reducciones impositivas a cambio de nada. Desde el momento en que se reduce, en el caso específico que mencionas, la reducción del IGV al 8% al sector hotelería y restaurante, evidentemente es un beneficio que no lo tienen otros sectores. Hubiese sido ideal que ese beneficio de menor pago por IGV estuviera asociado con algunas condiciones por cumplir, por ejemplo, productividad laboral, inversión, por mencionar algunos elementos.

—¿Habrá afinamiento a esa ley que reduce IGV a ese sector en el país?

—Estamos mirando el tema del reglamento de esa norma, pero lo ideal es evitar situaciones para sectores que quizás no son los menos desfavorecidos en la economía.

—Todos deseamos que la economía se recupere, es importante avanzar en función del país. Pero ¿cómo hacerlo con un gobierno que se desmorona, que no genera confianza?

—La idea es tratar de conseguir que la economía y la política vayan por cuerdas separadas y, por el lado del MEF, estamos haciendo todos los esfuerzos por mejorar la calidad de gestión del gasto público. Y desde el MEF estamos apostando a dar medidas que tengan impacto, y que tengan en cuenta el día a día del ciudadano.

—¿Qué hace usted en el MEF cuando las críticas arrecian al Ejecutivo en sospecha, por inoperancia y con presunta corrupción?

Yo respondo por lo que estoy haciendo y creo contribuir a la sostenibilidad más que del gobierno, de mi país. La razón por la cual acepté esta posición a pesar de los momentos difíciles. Es simplemente porque sentí que podía contribuir con lo poco que puede saber en cuanto a economía y a la parte financiera, contribuir para tener un mejor país a futuro. Eso pasa definitivamente porque la economía se reactive.