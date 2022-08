CGTP marchó contra proyectos que anulan mejoras en las condiciones laborales

La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) realizó este jueves una marcha hasta los exteriores del Congreso para manifestar su rechazo a los proyectos que buscan derogar los decretos supremos que anulan la tercerización laboral en actividades nucleares de una empresa y que fortalecer la labor sindical (DS 001-2022-TR y DS 014-2022-TR, respectivamente).

Vale anotar que ambos decretos fueron impulsados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), sin embargo, desde el Poder Legislativo buscan anularlos alegando que contravienen los principios de legalidad y que desnaturaliza las relaciones laborales.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Trabajo del Congreso, Sigrid Bazán (Cambio Democrático), enfatizó que urge que la tasa de sindicalización en el Perú crezca a niveles del 15% y 20%.

“No podemos trabajar si el Gobierno no se pone los pantalones y comienza a cumplir las promesas que en las calles debemos defender. Algunas empresas no quieren cumplir (con respetar las modificaciones laborales) y no lo vamos a permitir. Desde el Congreso tenemos que hacer respetar la ley le guste o no le guste a la derecha ”, dijo durante la movilización.

Por su parte, la legisladora Isabel Cortez (Cambio Democrático) ratificó el afán de continuar dialogando con el sector que representa a la mano de obra, y para ello, atenderán en la Comisión de Trabajo los proyectos estancados que buscan mejorar las condiciones laborales.