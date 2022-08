Economía 17 AGO 2022 | 10:12 h

Víctor Omar Álvarez Herrera es el nuevo viceministro de Comunicaciones del MTC

El despacho del ministro Geiner Alvarado oficializó también la salida de Virgilio Fredy Tito Chura, en momentos que se debate el futuro de la Red Nacional Dorsal de Fibra Óptica (RDNFO).

La RDNFO demandó una inversión de US$ 170,8 millones en su construcción y US$ 132,7 millones de mantenimiento, además de US$ 450 millones por parte del Estado por servicio de Internet. Foto: MTC