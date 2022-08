Transición energética en el Perú para mitigar el calentamiento global

Autora: Gianella Minelly Guillén Fernández

La energía y el clima tienen una relación muy estrecha. Esto se aprecia en el cambio climático ya que no habría cambio climático si no se hubiera hecho uso de determinadas fuentes de energía basadas en residuos fósiles[1]. El cambio climático es un fenómeno natural que siempre ha existido. En cambio, el calentamiento global es el cambio climático acelerado por la actividad humana, particularmente por la masificación del consumo de energías fósiles, la deforestación y el cambio de uso del suelo.

En los últimos años, el término “calentamiento global” ha comenzado a ser sustituido por el de “emergencia climática”, con el objetivo de dar a conocer la urgencia del reto que enfrenta la humanidad. En respuesta al calentamiento global, surge una alternativa: la transición energética. Ello implica transformaciones en las actividades económicas en base al abandono de ciertas fuentes de energía, disminuyendo la dependencia hacia los combustibles fósiles y dando pase a nuevas fuentes de energía en un horizonte de tiempo amplio.

Existen múltiples relaciones de poder en torno al sistema energético; por ejemplo, el estrecho vínculo que existe entre energía y pobreza, las condiciones inseguras en las que sectores de menores recursos acceden a la energía, así también, estas mismas personas pagan por los servicios energéticos mucho más respecto a sus ingresos que aquellos de mayores recursos, etc. Estas relaciones de poder favorecen a quienes tienen la propiedad y el control de acceso a las fuentes energéticas, los materiales y las tecnologías necesarias, perpetuando de esta manera las desigualdades existentes.

El Perú tiene un compromiso, que nace en el Acuerdo de París, de reducir sus emisiones. Por ello debe frenar la deforestación[2] (siendo esta la principal fuente de emisión de GEI) y acelerar un cambio gradual en la matriz energética. Pese al incremento en el uso del gas natural, considerado como un combustible de transición, en el país aún existe una fuerte dependencia del petróleo. Existe el riesgo que en el proceso de transporte y extracción ocurran fugas de metano, siendo estas hasta 80 veces más potente que el CO2 en su efecto sobre el calentamiento global[3].

Esto no guarda coherencia con nuestro potencial de energías renovables, resulta una muestra de falta de gerencia, no solo desde la perspectiva del cambio climático, sino también de la propia competitividad del país. Según el Ministerio de Energía y Minas, el Perú presenta altos índices de radiación solar a lo largo del año en el sur del país. Este potencial aún no es desarrollado como corresponde; y así como este, existen otros como el caso del potencial eólico en la costa y la geotermia en el sur peruano.

Organizaciones de sociedad civil vienen impulsando los términos de una transición energética justa, que implica un proceso que cuestione esa trama de relaciones de poder en relación al género, edad, etnicidad en torno a la extracción, procesamiento y consumo del carbón, petróleo y gas. Así también, en el proceso hacia energías sostenibles se debe poner en el centro las voces de las mujeres y las comunidades que históricamente han estado rezagadas de los espacios de toma de decisión.

Migrar hacia fuentes de energía menos contaminantes son procesos de larga duración y es preciso que el Estado tenga un plan que lo contemple. En este contexto, se vuelve preciso impulsar de manera eficiente políticas de apoyo para las energías renovables no convencionales, contemplando los impactos para reducir los riesgos que conlleva incluso el uso de este tipo de energías menos contaminantes.

[1] URPHY INTE Vásquez Baca, U., & Gamio Aita, P. (2018). Transición energética con energías renovables para la seguridad energética en el Perú: una propuesta de política pública resiliente al clima. Espacio Y Desarrollo, (31), 195-224. Recuperado a partir de https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/espacioydesarrollo/article/view/20184

[2] La deforestación representa el 51% de la emisión de GEI, según información del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático Recuperado de: http://www.bosques.gob.pe/new/Categorias/seccion/2#:~:text=En%20el%20Per%C3%BA%2C%20nuestra%20principal,si%20trabajamos%20de%20manera%20conjunta.

[3] Diálogo Chino, (2022). El rol del gas natural en la transición energética de América Latina. Recuperado de: https://dialogochino.net/es/clima-y-energia-es/50409-rol-gas-natural-transicion-energetica-america-latina/

[Publirreportaje]