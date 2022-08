Piura: Pedro Castillo promete Proyecto Bayóvar para Sechura

El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, llegó a la ciudad de Sechura para anunciar el compromiso de convertir el proyecto minero de fosfatos Bayóvar en un productor competitivo de fertilizantes para el mercado interno, a fin de atender la gran demanda de los agricultores.

El mandatario llegó hasta el norte del país para participar del evento Foro – Panel “Proyecto Bayóvar: una década después”, en el auditorio de la Municipalidad de Sechura, desde donde escuchó a los dirigentes, y expresó el deseo del Gobierno de ayudar a los agricultores y pescadores.

“Hoy tenemos que seguir luchando ante estos yugos opresores, de la delincuencia, de las grandes desigualdades. Pero hoy, mas que todo, como agricultor, como campesino, obrero, vengo decirles que este Gobierno tiene todo el interés y la voluntad política de hacer realidad Bayóvar”, sostuvo.

Aseveró que a través de Minagri se ha priorizado la entrega de fertilizantes para salvar la campaña agrícola en la región. Asimismo, invitó a las autoridades locales y dirigentes a Palacio de Gobierno para coordinar la ejecución de proyectos que requiere la provincia, como el hospital para la ciudad, y proyectos de agua y saneamiento.

En otro momento, el jefe del Ejecutivo se refirió sobre los actuales enfrentamientos presentados con los integrantes del Legislativo.

Mandatario recibió el respaldo de la población. Foto: Wilson Siancas

“(...) se han ensañado con este Gobierno, porque viene del campo. Se han ensañado con este Gobierno en una época racista, porque no hablo como ellos, porque no me siento en unas mesas opulentas como ellos. Porque yo camino junto al pueblo, y desde Sechura le digo al Perú que no me voy a separar de mi pueblo que me ha elegido”, sostuvo.

El presidente llegó a la ciudad de Sechura acompañado del ministro de Agricultura, Andrés Alencastre, para realizar las actividades protocolares programadas con el alcalde de Sechura, Justo Eche Morales.