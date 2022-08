Dólar abre al alza y se ubica en S/ 3,8720, hoy lunes 15 de agosto

El precio del dólar inició la jornada al alza, este lunes 15 de agosto, y se ubicó en S/3,8720, según información de Bloomberg. Esto representa un incremento de 0,52% en relación con el cierre del viernes último, cuando se ubicó en S/ 3,8520, de acuerdo con el reporte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Por su parte, a las 9:20 a. m., la compra del dólar en el mercado paralelo se encuentra en S/ 3,850 y la venta asciende a S/ 3,890, según el portal Cuánto está el dólar. En tanto, el tipo de cambio bancario se cotiza en S/ 3,77 la compra y la venta en S/ 3,95, según el Banco de Crédito del Perú.

El dólar estadounidense de refugio seguro subió gracias a los datos chinos decepcionantes, con el índice del dólar frente a seis pares subiendo un 0,5% a 106,25, consolidándose cerca de la mitad de su rango este mes. Algunos analistas esperan que el dólar vuelva a probar sus máximos en lugar de moverse a la baja.

“Un giro del dólar requiere pruebas convincentes de un cambio en el ciclo de la Fed, además de algunos destinos de inversión atractivos en el extranjero. Ninguno de los dos parece probable este año”, dijo el banco ING en una nota.

El euro cedía un 0,6% frente al dólar a US$ 1,0193, tras tocar un mínimo de una semana . El oro caía un 1,5% a US$ 1.773. Mientras el cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres bajó un 2,5% a US$ 7.890 la tonelada en medio de preocupaciones sobre la demanda en el consumidor clave de China.

Los precios del petróleo cayeron debido a que los datos decepcionantes de China se sumaron a las preocupaciones sobre la demanda mundial de combustible. El Brent cayó un 4,9% a US$ 93,38, mientras que el crudo estadounidense cayó un 4,8% a US$ 87,58 por barril.

Con información de Reuters.