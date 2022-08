Avanza País busca derogar norma que fortalece sindicatos

La bancada de Avanza País, a través de la congresista Adriana Tudela, presentó el jueves 11 de agosto un proyecto de ley que busca dejar sin efecto el DS 014-2022-TR que modifica el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y promueve la libertad sindical.

La iniciativa argumenta que la norma aprobada por el Poder Ejecutivo “trae como consecuencia el deterioro del empleo formal” y además “retrae la reactivación económica” e incrementa la carga regulatoria ahuyentado la inversión privada.

La República intentó comunicarse con la congresista Tudela para conocer más de cerca los argumentos de su propuesta, pero no obtuvo respuesta. En tanto, la legisladora Norma Yarrow, coautora del proyecto, manifestó no estar disponible.

La iniciativa congresal va en línea con la postura de los gremios empresariales, los cuales se mostraron en contra del decreto aprobado por el Ejecutivo y en diferentes espacios han demandado su derogatoria o postergación.

Inclusive, esto causó que, dos días después de la publicación de la norma, el sector empresarial suspendiera su participación en el Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), espacio que facilita el diálogo tripartito; es decir, entre los empleadores, trabajadores y el Estado.

La semana pasada, los gremios también trasladaron este pedido al ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, como “una medida concreta para recuperar la confianza del sector empresarial”.

La modificación del reglamento

El pasado 24 de julio, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) publicó el Decreto Supremo 014-2022-TR que modifica el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo aprobado en 1992 mediante el DS 011-92-TR.

Entre las novedades que introduce este reajuste se encuentra la libertad para que los trabajadores puedan afiliarse o formar un sindicato, así como negociar y plantear una huelga.

Sindicatos se han mostrado a favor de los cambios a Ley de Relaciones Colectivas. Foto: difusión

Especialistas aseguran que la tasa de afiliación sindical en el país subiría con este reajuste normativo -ahora es de 15,4% en el sector público y 5,2% en el privado-, lo que lo acercaría a niveles de países de la OCDE, organismo del que se prevé formar parte en el 2026 (ver infografía).

Respaldo a la norma

Frente a la postura de los gremios empresariales, el ministro de Trabajo, Alejandro Salas, señaló recientemente que su cartera no dará marcha atrás en lo referente a esta norma. “Los derechos conquistados son derechos ganados, no vamos a retroceder bajo ninguna circunstancia en lo que ustedes (los trabajadores) van ganando en el tiempo, en lo que el Estado va reconociendo”, sostuvo.

Por su parte, Gerónimo López, secretario general de la CGTP, indicó que el anterior reglamento “estaba hecho acorde con los intereses del capital”.

Asimismo, agregó que la propuesta de Avanza País “busca privar a los trabajadores del derecho de organizarse en un sindicato tal como lo establece la OIT”.

Datos

Respuesta. En rechazo al proyecto de ley de Avanza País, la CGTP realizará la próxima semana un plantón frente a la Confiep. También convocarán a una movilización hacia el Congreso.

Ruta. El proyecto de Avanza País debe pasar primero por el debate en la Comisión de Trabajo o de Economía, según Gerónimo López de la CGTP.

Reacciones

Alejandro Salas, ministro de Trabajo

“El diálogo siempre va a estar abierto, por supuesto, yo lo he hecho público que quiero sentarme de manera tripartita y siempre lo digo: si no hay empleador, no hay trabajador, y si no hay trabajador, no hay productividad para el empleador”.

Gerónimo López, secretario de la CGTP

“Los empresarios están acostumbrados a durante 30 años haber hecho uso y abuso de explotación con los trabajadores, de no permitirles que se organicen en sindicatos y mucho menos que tengan la posibilidad de la negociación colectiva”.