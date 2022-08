Chavimochic: agroexportadores preocupados por demora de la firma de adenda

Con información de Yolanda Goicochea de URPI-La República

Yuri Armas, representante de la Asociación de Agricultores Agroexportadores Propietarios de Terrenos de Chavimochic (ADAS), señaló que hay preocupación en La Libertad por el retraso que se viene dando en la firma de la adenda para el reinicio de las obras de Palo Redondo y la tercera etapa de Chavimochic. Además, indicó que, de no darse el 9 de septiembre todo lo avanzado en cuanto a este proyecto, estaría todo perdido.

“ La adenda ya fue consensuada entre el concesionario (Novonor) y el concedente (Midagri), sin embargo, sigue encarpetada en una Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Son ya 14 que no se mueve o que el ministro de Agricultura ya la hubiera trasladado toda la documentación hasta el Ministerio de Economía y Finanza s”, expresó Armas a URPI de La República.

Detalló que no se explica que pese a que el presidente Pedro Castillo anunció en su discurso de Fiestas Patrias estos trámites, no se haya avanzado y cada día los plazos se van acortando, porque de no darse el Tribunal Arbitral emitirá su fallo.

“Creo que hay falta de liderazgo tanto del ministro de Agricultura como del premier y hasta del mismo presidente de la República, quien en su discurso de 28 de julio afirmó la reanudación de las obras de Palo Redondo y la tercera etapa de Chavimochic, y hasta ahora nadie le hace caso. De no darle una solución rápida, sería lo peor para los liberteños, porque se estaría dejando a un millón de agricultores sin agua y a medio millón de personas que aún no tienen agua y su esperanza es este proyecto hídrico ”, detalló el representante de ADAS.

Hace unos días, se publicó la Ley 31551, que declara de interés nacional la reactivación y el destrabe del Proyecto Especial Chavimochic, y ha sido publicada en el Diario Oficial El Peruano, lo cual favorece al marco legal para los que vienen trabajando en la elaboración de la adenda y su suscripción, que marcaría el inicio de las obras de la culminación del proyecto de Palo Redondo y la tercera etapa de Chavimochic.