Ejecutivo promulgó la ley para que casas de apuestas deportivas online paguen 12% de impuestos

Esta noche, en una ceremonia protocolar en Palacio de Gobierno, el presidente Pedro Castillo firmó la autógrafa de la ley que tiene como objetivo crear el impuesto a los juegos y apuestas deportivas a distancia y regular la aplicación de un impuesto selectivo al consumo (ISC).

“En los últimos años han surgido actividades que vienen generando importantes movimiento económicos, pero al no existir una regulación adecuada no pagan impuestos al erario nacional. Me refiero a las actividades relacionadas a los juegos y apuestas deportivas a distancia que se han desarrollado y expandido en todo el mundo y en el Perú no es la excepción”, afirmó el presidente durante la ceremonia.

El mandatario destacó que el Ejecutivo y el Congreso coincidieron en la necesidad de establecer un marco normativo para que estas operaciones sean controladas de manera integral, pagando impuestos y cumpliendo las condiciones adecuadas, como ha sucedido en Colombia, México, Argentina y gran parte de Estado Unidos y Europa.

“Por primera vez el Perú esta creando un impuesto especial a los jugos por internet y apuestas deportivas con un impuesto del 12% lo cual va a generara una recaudación anual al Estado de aproximadamente de S/ 156 millones de soles, este monto vamos a distribuirlo de manera equitativa”, precisó Castillo.

La norma establece que la cuota del impuesto será del 12% de la base imponible, y que la Sunat será la entidad pública administradora de dicho impuesto.

Así, el 20% de los ingresos generados por este impuesto serán transferidos al Ministerio de Salud para programas de salud mental, otro 20% constituirá ingresos al Tesoro Público, así como un 20% se entregará al Instituto Peruano del Deporte (IPD) para promoción y masificación del deporte a nivel nacional.

El 40% restante irá al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).