Ejecutivo promulgó la ley para que casas de apuestas deportivas online paguen 12% de impuestos

Esta noche, en una ceremonia protocolar en Palacio de Gobierno, el presidente Pedro Castillo firmó la autógrafa de la ley que tiene como objetivo crear el impuesto a los juegos y apuestas deportivas a distancia y regular la aplicación de un impuesto selectivo al consumo (ISC).

“En los últimos años han surgido actividades que vienen generando importantes movimiento económicos, pero al no existir una regulación adecuada no pagan impuestos al erario nacional. Me refiero a las actividades relacionadas a los juegos y apuestas deportivas a distancia que se han desarrollado y expandido en todo el mundo y en el Perú no es la excepción”, afirmó el presidente durante la ceremonia.

Nota en desarrollo