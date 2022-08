¿Cuánto debo dejar de propina si voy a un restaurante en Perú?

Como parte de retribuir por su servicio al personal por el que fueron atendidos en un restaurante, los comensales —en algunos casos— suelen dejar un monto de dinero de manera voluntaria a los mozos, el cual recibe el nombre de propina.

Aunque en nuestro país no es obligatorio como tal, es importante tener en cuenta que el monto recomendable a dejar por el buen servicio dependerá principalmente del cliente: su capacidad económica en dicho momento y lo grata que haya sido su experiencia en el establecimiento.

¿Cuánto es el monto recomendable de propina?

A pesar de ser una compensación voluntaria por el servicio recibido, algunos de estos locales, al momento de entregar una boleta o factura, incluyen este criterio y le atribuyen el 10% del total del consumo realizado. Ante este panorama, La República conversó con Jorge Carrillo Acosta, profesor experto en Finanzas de Pacífico Business School, para explicar mayor detalles de esta duda.

“Lo habitual es dejar el 10% de lo que uno paga como cuenta total; sin embargo, en algunos restaurantes o países suele ser el 15% o 20%. Esto depende de la voluntad del cliente. Si uno ha recibido un servicio de primera, dejará una propina superior al 10% con todo gusto o viceversa. Si el servicio recibido no fue el esperado, el cliente no dejará propina”, precisó.

¿Es legal que los restaurantes incluyan propinas en la cuenta?

En ese sentido, Carrillo ejecutó una aclaración que debemos tener en cuenta al acudir a estos locales: “Hay que distinguir entre el recargo por servicio y la propina. El primero, en muchos casos, está dentro del precio final, pero si adicionalmente en el comprobante figura la propina, es una mala práctica y uno como cliente podría ir hasta Indecopi a reclamar por el cobro que realiza dicho establecimiento”.

“Los restaurantes lujosos suelen incurrir en este acto, ya que los clientes de estos locales no suelen revisar los comprobantes; no obstante, como la propina es voluntaria, al notar este cobro, uno puede solicitar que reviertan esta cuenta y nos den una nueva, donde no esté incluido dicho monto”, agregó.

¿Cuáles son las diferencias entre servicio y atención?

Existen personas que piensan que dejar propinas es obligatorio, otras que argumentan que no deben hacerlo porque el personal de servicio “está haciendo su trabajo”. Así, si consideras adecuado retribuir con dinero la atención brindada, es importante tener en consideración dos criterios fundamentales: el servicio y la atención.

En cuanto al servicio, no solo juega un rol crucial la persona que nos acerca los alimentos, también es determinante las condiciones en las que se encuentra el establecimiento, cuánto demoran en llevar el pedido a nuestra mesa, la presentación del plato, entre otros. Por ende, si la experiencia vivida en el restaurante no fue la ideal, no es precisamente por responsabilidad del mesero.

Ahora bien, si hablamos de la atención, este aspecto sí radica netamente en el desempeño del mozo y consiste principalmente en la actitud con la que nos atiende, ya que es la persona que estará en contacto con nosotros, por lo que será un nexo entre el restaurante y la clientela.