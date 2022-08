Combustibles: ¿por qué los precios en los grifos demoran en bajar?

El precio del petróleo y de los combustibles comienza a descender paulatinamente en el mercado internacional y nuestro país no es ajeno a esta tendencia. Por ejemplo, desde el Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu) advierten que los precios de referencia están a la baja desde hace ocho semanas consecutivas.

¿Cuánto están ganando de más los grifos por cada galón vendido?

La República constató que en el nivel mayorista en Lima Metropolitana —el importe que se expende desde las plantas de Petroperú, como en la del Callao—, los precios también han caído, pero, aún así, los grifos operan con márgenes de ganancia de hasta S/ 2,00 por cada galón.

Por ejemplo, según data de Osinergmin, el gasohol de 95 se redujo en el sector mayorista, desde el 7 de julio hasta el 5 de agosto, de S/ 24,69 a S/ 21,50 por galón (es decir S/ 3,19 menos); pero en las estaciones, el precio de venta en dicho periodo retrocedió apenas S/ 1,18, al pasar de S/ 25,47 a S/ 24,29.

En ese sentido, se puede corroborar que entre ambos diferenciales existe una brecha de S/ 2,01 que los grifos siguen ganando por la venta de gasohol de 95, cuya demanda nacional es de 497.906 unidades por galón.

Un panorama similar se observa en el gasohol de 90, que a nivel de plantas cayó S/ 2,56 al moverse de S/ 22,94 a S/ 20,38; mientras que en la venta final al consumidor, apenas se redujo S/ 1,06 y arroja un promedio de S/ 21,67 por galón. En líneas generales, el margen a favor de las empresas es de S/ 1,50 por cada galón.

Vale recalcar que a diario la demanda de gasohol de 90 es de 1 108 669 galones.

¿Por qué los precios no bajan al mismo ritmo en el que suben?

Así como los precios suben rápido los tableros en los grifos (ver gráficos), ¿por qué no bajan a la misma velocidad? Una posición más dura en este renglón tiene el expresidente de Perupetro Aurelio Ochoa Alencastre, quien reconoce el principio de libre mercado y margen comercial a nivel minorista, pero acusa un “libertinaje de precios”, que va más allá de renovar los stocks.

El experto señala que en nuestro país los márgenes de ganancia de las empresas pueden oscilar entre el 15% y el 20%.

“El negocio de los combustibles tiene una rotación de activos muy rápida, no como una TV que te dura cinco años. Los inventarios se renuevan en unos cuantos días y cada uno deja un margen de ganancia. Pero acá nos hemos acostumbrado a que, si podemos ganar 20 veces ese margen de más de 10%, estamos felices. Eso ya es usura. Por eso hay diferencia de precios entre un grifo y otro de hasta S/ 3 o S/ 4, prácticamente un dólar, algo no visto en ningún lugar del mundo ”, refirió.

Por su parte, el economista y exjefe de la Sunat Luis Arias Minaya advirtió que los precios deberían tender a ser iguales sin importar mucho los costos de las empresas individuales, sumado a que en un mercado competitivo la distancia al consumidor juega un papel importante.

“Si vas por la Panamericana Sur a la altura de la refinería de Conchan todos los grifos que venden gasolina de distintas marcas venden al mismo precio. Cuando buscamos los factores que determinan que tengamos una de las gasolinas más caras del mundo, no miremos solo los impuestos. El margen del grifero parece ser tanto o más importante ”, concluyó.

El galón de #gasolina 95 en el Grifo Primax (Paseo de la República cdra 37) está a S/ 25.99 y en el Grifo PetroPerú (Paseo de la República cdra 42) a S/ 21.59. ¡S/ 4.40! de diferencia entre dos grifos a solo 5 cuadras de distancia.

Abro debate. pic.twitter.com/wAGlFy9xk5 — Luis Alberto Arias M (@LAlbertoArias) August 9, 2022

Grifos se amparan en “el margen comercial” pese a no agotar su stock

Mientras que Erick García, exdirector de la Dirección General de Hidrocarburos (DGH), recalca que es crucial la transparencia de la información como el stock de productos pasados, las cifras de venta de las plantas y cuánto se le compra al día; ello, con el fin de incentivar la competencia.

Pero ¿por qué, entonces, cuando el petróleo y sus derivados suben a nivel internacional, los grifos elevan sus precios, aún cuando no hayan terminado su stock en cada estación? El especialista explica que el negocio de los grifos está en el “margen comercial” que los obliga a subir rápidamente los precios para no quedar en ‘offside’ en un mercado de alta especulación.

“Eso pasa en todos lados, no solo a nivel de combustibles. Si vas al mercado mayorista a comprar un saco de verduras, sabes que las ganancias que obtengas por venderlas en tu tienda tienen que alcanzarte también para comprar otro saco más adelante. Pero si los precios se disparan mientras aún no has terminado con el saco que ya compraste, solo te queda elevar los precios de las verduras que todavía te quedan porque, si no, no te va a alcanzar volver a stockearte. Es una realidad que se sataniza en los grifos”, sostiene.