Midagri descalifica a empresa ganadora de licitación de urea tras observaciones de la Contraloría

El titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Andrés Alencastre, anunció esta tarde que el sector acatará las recomendaciones de la Contraloría y descalificará a la proveedora ganadora de la licitación para la compra de urea, Ready Oil Supply LLC, y elegirá a la empresa que quedó como tercera finalista.

“Hemos decidido tomar en cuenta las consideraciones que ha planteado la Contraloría y avanzar con el proyecto para determinar la buena pro a la tercera (empresa finalista), que es la que no está objetada bajo ningún punto de vista, aún cuando esto signifique un mayor precio en esta adquisición. Pero creo que los tiempos y la situación de urgencia lo ameritan y después veremos este término”, señaló Alencastre en conferencia de prensa.

El ministro detalló que en el proceso de licitación quedaron tres empresas finalistas que ofrecían entregar el fertilizante en 44 a 45 días y las tres tenían distintos precios de US$ 580 US$ 600 y US$ 623 la tonelada. “Eso significaba una opción que pudiera darnos el mismo tiempo de acceso a la urea aquí en almacenes del Perú un solo lote en transporte y los 45 días para la llegada. Con esos precios y esa consideración de oportunidad optamos por una, pero inmediatamente recibimos un informe de la Contraloría que ponía tres puntos claramente establecidos sobre la consistencia empresarial en los plazos de 3 años, sobre los volúmenes de venta en urea en 5 años y sobre la fecha de constitución”, apuntó.

Cabe precisar que en el concurso para la compra de urea participaron 162 empresas de 52 países, de las cuales quedaron tres finalistas. Ready Oil Supply LLC fue elegida el pasado 2 de agosto.