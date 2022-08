Cobre revitalizado por datos más alentadores de China y EE.UU.: máximos desde el 5 de julio

El cobre rondaba este martes sus máximos de un mes, ya que la mejora de las perspectivas de la demanda gracias a unos datos más sólidos de lo previsto en Estados Unidos y en China, el principal consumidor del metal, se vio reforzada por la baja del dólar.

Según informó la agencia Reuters, el metal rojo de referencia en la Bolsa de Metales de Londres caía un 0,1% a US$ 7.975 la tonelada. Los precios subieron el lunes a US$ 8.020, un máximo no visto desde el 5 de julio.

“A corto plazo, la mejora de los datos significa que los mercados de renta variable y de crédito están descontando el riesgo de una recesión más grave. En este contexto, los metales básicos podrían ponerse al día con este cambio positivo del riesgo”, dijo Giles Coghlan, analista del corredor HYCM.

Entre los datos más sólidos se encuentra el aumento de las importaciones de cobre de China a 463.693 toneladas en julio, un 9,3% más que un año antes, ya que la fuerte caída de los precios desencadenó las compras.

También se incluye el crecimiento del empleo en Estados Unidos, que se aceleró inesperadamente en julio, impulsando las expectativas de otra subida de tasas de 75 puntos básicos en septiembre, cuando la Reserva Federal se reúna de nuevo.

Entre otros metales básicos, el aluminio subía un 1,1% a US$ 2.473 la tonelada, el zinc ganaba un 0,6% a US$ 3.465, el plomo cedía un 0,1% a US$ 2.161, el estaño caía un 0,6% a US$ 24.150 y el níquel bajaba un 1,1% a US$ 21.450.

EE.UU.: cobre espera datos de inflación

Los datos sobre los precios al consumidor en Estados Unidos, que se publicarán el miércoles, darán más pistas sobre la dirección de la política monetaria estadounidense.

Una nueva subida de las tasas de interés en Estados Unidos podría impulsar al dólar, pero por ahora está retrocediendo, lo que abarataría los metales que cotizan en dólares para los tenedores de otras divisas, lo que podría impulsar la demanda.

Las bajas existencias de cobre en los almacenes registrados en la LME también están apoyando los precios, al igual que las órdenes de compra canceladas -metal destinado a la entrega-, que se sitúan en el 28%, frente al 18% de principios de agosto.

La creciente preocupación por la disponibilidad de cobre en el mercado de la LME puede verse en la diferencia de precios entre el contrato al contado y el contrato a tres meses, que se encuentra en cero, frente al descuento de 8 dólares por tonelada del viernes.