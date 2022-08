Agro Rural defiende a empresa ganadora de licitación de urea pese a no cumplir con requisitos

Pese a conocerse que la empresa ganadora del proceso de licitación de urea, Ready Oil Supply LLC, mintió acerca de sus estados financieros, Agro Rural difundió un comunicado respaldando el proceso de compra por medio del cual se adquirirá 65.587 toneladas de dicho fertilizante. Por tanto, hace caso omiso a las recomendaciones de la Contraloría. Incluso, señaló que la compra ha generado un ahorro de 2 830 241 dólares.

Mediante un comunicado, Agro Rural justificó la ausencia de los estados financieros de la empresa ganadora. “Estos se han requerido con el fin de acreditar sola y exclusivamente solvencia y capacidad financiera”, señala el documento sin tomar en cuenta que la empresa no solo no entregó dicha información, sino que además mintió al decir que no tuvo operaciones en 2019 y 2020 debido a la pandemia cuando en realidad la empresa recién fue creada el 4 de febrero de 2021.

Asimismo, Agro Rural alegó que “nunca se determinó la antigüedad como requisito de calificación de los participantes”.

El comunicado también señala que, en el caso de Ready Oil Supply LLC, esta subsanó la entrega hasta 60 días a través de una modalidad que incluye la realización de trámites aduaneros, la cobertura de gastos de transporte hasta el destino acordado, la realización de pagos por importación en aduana, entre otros.

Según denunció la Contraloría, existió una falta de uniformidad por parte del equipo de compras del Midagri en la evaluación de las propuestas presentadas por las empresas. La institución también rechazó que los solicitantes condicionen el plazo de entrega.

Ante esto, Agro Rural afirmó que el plazo de entrega sí cumple la normativa vigente y defiende el proceso en cuestión al señalar que, de haber descalificado a las empresas en competencia, “el Estado peruano habría incurrido en un sobrecosto de 2 820 241 de dólares para la adquisición de 65.587 toneladas de urea, situación que si habría constituido un perjuicio económico”.