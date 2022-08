Mincetur: Puerto de Chancay será importante para impulsar el comercio exterior del Perú

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, mediante un comunicado destacó las obras que se vienen ejecutando en la construcción del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, que impulsa el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Así, señaló la importancia de esta edificación para el comercio exterior peruano.

En ese sentido, afirmó que esta obra podrá convertir a nuestra nación en el principal hub logístico de Sudamérica, lo que permitirá la comercialización de productos de toda la región con los países miembros de las economías Asia–Pacífico.

“Esta es una clara muestra de que este Gobierno democrático tiene un especial interés en continuar apoyando la inversión extranjera. El Terminal Portuario Multipropósito de Chancay impulsará el desarrollo del norte chico, creando, además, empleos directos e indirectos”, sostuvo el titular del Mincetur.

Según las proyecciones, con el nuevo terminal, ubicado en Huaral, se reducirán significativamente los costos de transporte para el comercio exterior nacional y se impulsará la economía nacional, así como el crecimiento exportador y la creación de puestos de trabajo.

Como se sabe, en la actualidad, se viene realizando las obras de la nueva primera etapa, que comprende la zona del complejo de ingreso, zona operativa portuaria y túnel subterráneo. Una vez culminado, el Terminal Portuario poseerá una zona portuaria y administrativa.

Por su parte, las edificaciones incluirán muelles, rompeolas, áreas de mantenimiento y función operativa. A esto se sumarán zonas de maniobra y almacenaje y de gestión administrativa, entre otros.

El puerto de Chancay en cifras

Cosco Shipping Ports Chancay Perú es la empresa que firmó, en el 2021, el contrato con el consorcio chino CHEC SAC-CCCC4TH para la construcción de la zona portuaria y administrativa del complejo.

El monto de inversión de la nueva etapa 1 del terminal portuario Chancay es de US$ 1.431 millones 712 mil 376.

Las exportaciones peruanas tuvieron en el 2021 una cifra récord al alcanzar los US$ 60.911 millones, un crecimiento de 46,1% frente al 2020. Además, las importaciones, lograron los US$ 46.761 millones (+38,2%). De esta manera, el comercio exterior peruano alcanzó los US$ 107.672 millones.