Apuestan por incrementar la calidad del café para competir en el mercado internacional

Con el objetivo de fortalecer el liderazgo de las exportaciones de café peruano de Comercio Justo, se llevará a cabo la segunda edición del reconocido concurso internacional Golden Cup Perú, en el que participarán organizaciones de productores de las diferentes regiones cafetaleras del país.

El gerente de la Junta Nacional del Café (JNC), Lorenzo Castillo, remarcó que este certamen busca un nuevo enfoque de promoción de nuestro grano aromático en el escenario internacional.

“Nuestra estrategia es pasar de los microlotes a los lotes de cafés finos de alta calidad. El balance que tenemos del 2021 es que se han exportado como producto de la selección de estos cafés 3.240 quintales a un precio promedio de US$ 900 por quintal”, indicó Castillo.

Agregó que esa es la ruta que se debe apostar para posicionar el ingreso directo a mayor número de productores, en la que deben trabajar unidos el sector público y privado, a pesar de los problemas que se presentan.

Castillo advirtió que se prevé que este año se cosechen 250.000 toneladas de café verde, que implica un 10% menos que el 2021, pero hay expectativas de registrarse ingresos por exportaciones de casi US$ 1.200 millones debido a los altos precios.

“Tenemos un horizonte de baja producción en los últimos años por factores de clima, fundamentalmente. Aunque ahora hay una coyuntura de buenos precios, el 2024 podría haber dificultades porque Brasil tendrá una gran producción, de más de 70 millones de sacos, lo que afectará los precios”, alertó.

Buscan ajustarse a las exigencias del mercado internacional

Destacó la importancia de crear un grupo de trabajo para la acreditación de café cero carbono a partir del 2024 como exigen los mercados de Europa y Estados Unidos. Asimismo, aseguró que un gran avance para esa ruta es que ya hay cerca de 160.000 hectáreas de café certificadas como orgánico, y ahora está pendiente la normatividad y la alianza de la cadena del café.

El coordinador del concurso, Gonzalo Lam, comentó que en la primera edición, del año pasado, participaron 104 microlotes y 27 lotes de contenedores completos de 64 organizaciones de productores, cifra que esperan superar ahora.

“Hubo 131 muestras participantes, lo que es una cantidad importante a nivel internacional, viendo que, por ejemplo, en Colombia participaron 25 organizaciones. Este año nuestra expectativa es llegar a 80 participantes, que es el 50% de las organizaciones de productores de Comercio Justo que hay en Perú”, expuso.

Este año, la juez líder internacional del certamen será la reconocida catadora brasileña Cecilia Sanada, quien ha encabezado competencias en Brasil, Colombia y Etiopía, y estará a cargo de la final a realizarse en Lima entre el 27 y 29 de setiembre.

Apoyo desde el sector público

El presidente ejecutivo de Devida, Ricardo Soberón, recalcó el trabajo conjunto que durante décadas han realizado productores, exportadores y el sector público para apostar por una caficultura sostenible y competitiva.

Por su parte, la presidenta ejecutiva de PromPerú , Amora Carbajal, destacó el impacto social favorable del café de comercio justo para los pequeños productores, por lo que renovó el compromiso de colaborar con este certamen.

“El año pasado llevamos las muestras de estos microlotes a compradores de mercados de Europa, Estados Unidos y Asia para que puedan catar y probar la excelencia de nuestros cafés”, dijo, y aseguró que este año harán lo mismo.

Finalmente, el ministro de Comercio Exterior, Roberto Sánchez, resaltó que todos los actores de la cadena del café se hayan unido buscando mejorar y lograr una caficultura sostenible y competitiva. Destacó que es un esfuerzo de años que está dando frutos.

“Estamos muy sensibilizados en mejorar la actuación de la oferta pública. No serían posible todos los logros que mencionan si no hubiera habido una visión de mediano y largo plazo. Estos logros no se consiguen en un año”, reconoció, expresando su reconocimiento a los pequeños productores comprometidos con el cultivo de cafés de calidad.