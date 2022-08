Gremios no dialogarán con trabajadores y el Gobierno hasta que se anule el fortalecimiento sindical y el fin de la tercerización

Hace una semana, diversos gremios como la Confiep, ComexPerú, Adex, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL), entre otros, anunciaron que iban a suspender su participación en el Consejo Nacional de Trabajo (CNTPE) a manera de rechazo tras modificarse el Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas del Trabajo (DS 014-2022-TR) — la cual fortalece la actividad sindical en nuestro país — así como la regulación de la tercerización laboral en actividades nucleares de una empresa (DS 001-2022-TR).

En ese sentido, ratificaron este jueves que mientras no se derogue ambos reglamentos no participarán en los procesos de diálogo que se dan en este grupo de trabajo tripartito junto a las autoridades del Gobierno y representantes de la mano de obra nacional, alegando que “se normaron por decisiones unilaterales del Gobierno” y por lo tanto, no hubo consenso.

Los gremios aseguran, por ejemplo, que el decreto que actualiza el rol de los sindicatos “no son realmente adecuaciones porque contiene muchas disposiciones que infringen, desnaturalizan o no tienen soporte en la ley e incluso, la Constitución”.

Así, concluyen que se acentuará la conocida rigidez de la regulación laboral peruana y se desvinculará, aún más, de los grandes sectores mayoritarios de trabajadores sin derechos y sumidos en la informalidad.