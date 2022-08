Cálidda: ¿cómo obtener el Bono Camisea GNV de hasta US$ 15.000 para comprar vehículos de gas natural?

Los transportistas de carga y pasajeros en Lima y Callao pueden obtener el Bono Camisea GNV, que otorga financiamiento de hasta US$ 15.000 para la compra de un vehículo nuevo. La gestión comercial está a cargo de la empresa Cálidda y disponible para adquirir buses, camiones, tracto camiones, compactadoras, entre otros, que funcionan con gas natural vehicular (GNV).

“El fondo de US$ 33,5 millones aportado por el Consorcio Camisea tiene como finalidad dar un bono económico de hasta 15.000 dólares, el cual es no reembolsable, es decir, no es un préstamo, sino un beneficio que se entrega para que los transportistas de carga y de transporte urbano puedan tener vehículos con GNV”, sostuvo Janinne Delgado, gerente de Asuntos Externos de Pluspetrol, la firma que lidera el Consorcio Camisea.

Para aplicar al Bono Camisea GNV es necesario contactarse vía Whatsapp directamente con la empresa Cálidda y escribir al número 981 444 555. Este programa espera incorporar más de 3.000 nuevos buses, camiones o tractocamiones impulsados por GNV en el parque automotor. Actualmente, menos del 3% de camiones y buses de transporte urbano en Lima usan este tipo de combustible.

¿Qué pasos debo seguir para acceder al Bono Camisea GNV?

El Bono Camisea GNV está disponible para personas naturales o jurídicas que firmen un convenio con la empresa Cálidda y un comercializador de vehículos. Estos están sujetos a evaluación y una preaprobación mediante estos pasos:

1. Contáctate con Cálidda a través de Whatsapp (981 444 555).

2. Cálidda te enviará la información necesaria por correo electrónico.

3. Por esta vía te mandarán la lista de concesionarios y sus requisitos.

4. El concesionario enviará las cotizaciones de vehículos que funcionan con GNV.

5. Luego de aceptar una cotización, completa los documentos que requiere Cálidda.

6. Si los documentos son aprobados, Cálidda solicitará el otorgamiento del Bono Camisea GNV.

En la actualidad existen unos 123.000 camiones y 23.000 buses de transporte urbano que circulan en Lima. De este total, menos del 3% de los vehículos funcionan con GNV. Foto: Andina

Tras este procedimiento, Cálidda valida la información complementaria. Para ello, la empresa requerirá una serie de documentos:

DNI o carné de extranjería

Ficha RUC

Constancia de transferencia

Autorización de transporte urbano-bus

Una vez aprobado el desembolso, recibirás una notificación. Por último, será necesario compartir el acta de entrega del vehículo, copia de la tarjeta de propiedad y autorización de consumos.

¿Qué beneficios trae el GNV para el transporte?

El Consorcio Camisea destaca algunos puntos a favor del uso de GNV en el Perú, entre los que destacan el factor económico y de suministro: