Uber pierde US$ 8.530 millones en el primer semestre del 2022

La multinacional estadounidense de transporte Uber anunció este martes unas perdidas de US$ 8.530 millones entre enero y junio de 2022, frente a unos beneficios de US$ 1.036 millones que consiguió el mismo periodo del año anterior.

Los ingresos de la compañía de San Francisco (California, EE. UU.) subieron un 54% interanual, al pasar de los US$ 6.832 millones entre enero y junio de 2021 a los US$ 14.927 millones actuales.

En el segundo trimestre, datos a los que más atención prestaban los inversores de Wall Street, Uber ingresó US$ 8.073 millones, un 105% más, y tuvo unas pérdidas de US$ 2.601 millones, frente a un beneficio neto de US$ 1.144 millones en el mismo periodo de 2021.

En el comunicado suministrado por la empresa, el consejero delegado de Uber, Dara Khosrowshahi, no hace referencia a las pérdidas del trimestre y prefiere centrarse en los ingresos: “El último trimestre desafié a nuestro equipo a cumplir con nuestros compromisos de rentabilidad, incluso más rápido de lo planeado, y cumplieron”, anotó.

Por su parte, el director financiero, Nelson Chai, apuntó que Uber se ha convertido en “un generador de flujo de caja libre en el segundo trimestre”.

“Esto marca una nueva fase para Uber: autofinanciar el crecimiento futuro con una asignación de capital disciplinada, mientras se maximiza la rentabilidad a largo plazo para los accionistas”, añadió Chai.

La compañía, además, informó que ofreció US$ 1.870 millones de viajes en la plataforma durante el segundo trimestre, un 9% más que el trimestre anterior y un 24% más que el año anterior.

Los consumidores mensuales activos de la plataforma alcanzaron los US$ 122 millones, un 21% más que el año pasado.

Por su parte, los conductores y repartidores de comida ganaron un total de US$ 10.800 millones durante el trimestre, un 37% más que el año pasado.

Pese a que Uber informó de pérdidas, la compañía superó las estimaciones de los analistas en cuanto a ingresos, razón por la que sus acciones subieron más de un 12% a los 10 minutos de la apertura de Wall Street.

Con información de EFE.