Financiamiento a empresas en el mercado de valores creció 18% a julio del 2022

La colocación de valores mediante Ofertas Públicas Primarias (OPP) registró una recuperación al cierre de los primeros siete meses del presente año, ante la gradual reactivación económica en el contexto de los efectos adversos generados por la pandemia del COVID – 19, informó la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Así, la SMV señala que el mercado de valores se constituye en una alternativa competitiva frente a otras fuentes de financiamiento empresarial para empresas de diversos sectores económicos, aprovechando las facilidades que otorga la regulación para la inscripción de valores.

A detalle, al 31 de julio del 2022, unas 19 empresas realizaron 30 colocaciones de instrumentos de deuda mediante OPP logrando captar recursos por un monto total de US$ 381,8 millones, cifra superior en 18% a la reportada en similar periodo del 2021, con una demanda que representó cerca de dos veces en promedio la oferta, detalló la entidad.

Precisó que dichas obligaciones, con plazos que variaron entre 180 días y 15 años y montos emitidos de hasta S/ 100 millones, fueron colocadas en su mayoría en soles (84,5%), lo que evidencia la confianza en la moneda nacional por su menor volatilidad frente a sus pares de la región.

Cabe destacar que las empresas no corporativas también siguen accediendo al financiamiento en el mercado de valores a través del Mercado Alternativo de Valores (MAV), beneficiándose de las ventajas que ofrece este segmento del mercado. Así, Agrícola y Ganadera Chavín de Huantar S.A. realizó 3 colocaciones de instrumentos de corto plazo por un monto total de US$ 1,6 millones, y Lari Contratistas S.A.C. una colocación de instrumentos de corto plazo por un monto total de US$ 1 millón.