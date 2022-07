Congreso impulsa proyecto para llevar gas natural al sur

Roberth Orihuela Q.

El gas para las regiones del sur fue la gran ausencia entre los anuncios que hizo el presidente Pedro Castillo en su mensaje a la Nación del 28 de julio. El mandatario se limitó a señalar que impulsarán la masificación hacia las regiones de la sierra centro y sur del país —para Ayacucho, Cusco, Ucayali, Huancavelica, Apurímac, Puno y Junín—. Pero se olvidó por completo de Arequipa, Tacna y Moquegua, las tres regiones con más índice de crecimiento y con mayores proyecciones para el uso del gas.

Sin embargo, existe un proyecto para la masificación del gas hacia todo el sur peruano que es impulsado desde el Congreso a través del proyecto de ley 1829 que busca declarar de necesidad pública la ejecución del proyecto del Sistema Integrado de Transporte del Gas (SIT GAS). La norma ya se encuentra en la agenda del pleno a la espera de la aprobación de los parlamentarios.

El análisis lo hizo una comisión multisectorial que emitió un informe en el que analizan las posibilidades que se tienen para masificar el gas natural hacia las regiones del sur. Se descartó el ramal desde Melchorita hacia el sur, porque es 500 kilómetros más largo que traerlo desde Camisea; el traslado en transporte marítimo por falta de infraestructura y altos costos de flete; y por el mismo motivo llevarlo por la vía terrestre en cisternas.

El informe concluye que la mejor opción técnica, social y económica es a través de gasoductos (SIT Gas). Es más, se propone partir de la infraestructura ya construida de lo que fue el Gasoducto Sur Peruano y continuarla pero con más ramales, que lleven el gas hacia Apurímac, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. El costo sería de US $ 4.500 millones y no los US $ 7.300 que propuso la corrupta Odebrecht.

Esto, dicen, traería grandes beneficios para las regiones del sur. El primero sería fortalecer la seguridad energética del país. El estudio indica que el gasoducto hacia Melchorita tuvo 68 días sin abastecimiento entre el 2005 y 2018. Con el SIT GAS se tendría un segundo gasoducto, que prevendría cualquier problema. El segundo beneficio es garantizar la generación de energía eléctrica barata, pues se proyecta que el SIT GAS sirva para plantas generadoras en las regiones, lo que es denominado el Nodo Energético del Sur, en Ilo y Mollendo.

El tercer beneficio es que el gas natural en las regiones beneficiaría a más de 900 mil personas. Sin contar que se podría impulsar el uso del Gas Natural Vehicular (GNV) y también el gas para uso industrial, haciendo crecer este sector y generando más empleos.