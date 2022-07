Alonso Segura: “Las cifras que dio... todas esconden la situación real”

En su mensaje presidencial, Pedro Castillo hizo un recuento sobre cómo marcha la economía, sin embargo, para el exministro de Economía Alonso Segura, estos datos han sido sacados de contexto y no se condicen con la realidad, además señala que se perdió una gran oportunidad para recuperar la confianza empresarial.

— ¿Cuál es el balance que hace en materia económica sobre el mensaje presidencial?

— Me preocupa, porque no refleja una toma de conciencia no solo de los problemas y riesgos que enfrenta la economía sino de todos los errores que se han cometido, de que no están funcionando las políticas públicas y la gestión del gobierno. El mensaje es triunfalista, te dice que básicamente todo está bien y que vamos a seguir por la misma ruta, lo cual es terrible, sin hablar de los otros temas extraeconómicos.

Eso a nivel general, pero si se comienza a analizar las cifras, todo está descontextualizado, logros que no son de ellos sino que vienen de antes, números tirados en el vacío que son incorrectos, que no te reflejan la situación real. Te dicen que el crecimiento es 3,5% y sí, pero viene en picada. No hay ningún mea culpa.

— Justamente, sobre las cifras económicas dadas, ¿cuál es el contexto de estas?

— Las cifras que dio sobre PBI, inversión y empleo, todas tienen un asterisco; está diciendo algo que esconde la situación real. Dice que la economía creció 3,5% y es la que más creció, no es cierto, no es la que más creció. Pero lo que no ha dicho es que el crecimiento viene cada vez más lento. Te están dando un número como si fuera un logro y en realidad es un desastre.

Lo mismo es en inversión privada, trae la misma que el año pasado que fue récord, y esto no fue gracias a ellos sino fue el efecto de reapertura, de todo lo que se embalsó y que no se pudo invertir durante la pandemia. De ahí ha venido trimestre a trimestre creciendo cada vez más lento y vamos a cerrar con inversión privada negativa, y te lo ponen como si estaremos en nivel récord.

Aun en la proyección más optimista del gobierno es que no crece nada, cuando debió haber crecido a doble dígito. En empleo, se han usado datos de la planilla electrónica, pero no se está reflejando lo que está ocurriendo porque, si se observan las cifras del INEI, son todas consistentes con lo que se ve con otros indicadores; contracción de empleo formal de medio millón de personas aún al cierre de marzo, subempleo creciendo en 900.000 personas, ingresos promedio aún 5%, 6%, 7% por debajo del 2019. Si le sumas la inflación, estás hablando de una contracción del ingreso real de más de 15%.

— ¿Qué debía haber planteado el presidente?

— No hay ninguna fórmula escondida. Tienes las expectativas empresariales deprimidas y, por tanto, la inversión que se contrae no vas a poder contrapesar con inversión pública. Mi opinión es que cambie el gabinete y ponga a un premier independiente, dejando al ministro de Economía; que no se meta el presidente y que haya confianza de que afrontará sus investigaciones y habrá una política económica razonable y que no habrá más propuestas como lo que han metido en la agenda laboral.

— ¿El presidente perdió una gran oportunidad para recuperar la confianza de los agentes?

— Sí, claro, era la oportunidad. Un discurso no bastaba, tenía que venir con acciones, pero el discurso lo único que hizo fue ratificar. El único lado positivo del discurso es que no ha metido ningún bombazo negativo, de insistir con la asamblea constituyente o de más proyectos laborales; eso no ha habido, pero el resto ha sido que somos los mejores y campeones.

— Se dijo muy poco del sector agrario.

— Eso es ofensivo para los pequeños agricultores. Su segunda reforma agraria no tuvo ni pies ni cabeza. Dicen que van a adquirir los fertilizantes, pero ya ni sé si han logrado la tercera adjudicación, pero toda la parte de identificación y distribución es supercompleja. No tiene nada el discurso, son programas que ya existen y que muchos de ellos funcionaron más o menos o mal, o algunos bien.